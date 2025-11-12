إن ANT هو توكن فائدة يمنح محتفظيه إمكانية الوصول إلى خدمات شبكة Autonomi. Autonomi عبارة عن شبكة مستقلة لامركزية تعمل على الأجهزة اليومية، وتوفر تشفيرًا ذاتيًا وأمانًا آمنًا كميًا وتخزينًا مدى الحياة على الشبكة. تجمع Autonomi بين السعة الاحتياطية للأجهزة المتصلة - من أجهزة الكمبيوتر الاستهلاكية القديمة على المكاتب والأجهزة الصغيرة مثل Raspberry Pis إلى الرفوف المتبقية في مركز البيانات - لإنشاء شكل جديد من البنية الأساسية التي يمكن الوصول إليها عالميًا والتي يمكن لأي شخص استخدامها. تمكن Autonomi المستخدمين من تخزين البيانات بشكل آمن والتواصل والوصول إلى المعرفة وبناء الأعمال التجارية وتشغيل الخدمات وإنشاء مستقبل جديد دون تدخل الوسطاء أو الحراس.