توكنوميكس ASTAR (ASTR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ASTAR (ASTR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ASTAR (ASTR) Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain. الموقع الرسمي: https://astar.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.astar.network/ مستكشف الكتل: https://astar.subscan.io اشتر ASTR الآن!

توكنوميكس ASTAR (ASTR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ASTAR (ASTR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 195.97M $ 195.97M $ 195.97M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 8.14B $ 8.14B $ 8.14B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2649 $ 0.2649 $ 0.2649 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02083889771752422 $ 0.02083889771752422 $ 0.02083889771752422 السعر الحالي: $ 0.02407 $ 0.02407 $ 0.02407 معرفة المزيد عن سعر ASTAR (ASTR)

توكنوميكس ASTAR (ASTR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ASTAR (ASTR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASTR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASTR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASTR، استكشف السعر المباشر لتوكن ASTR!

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