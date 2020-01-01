توكنوميكس Pirate Chain (ARRR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pirate Chain (ARRR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pirate Chain (ARRR) Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction. الموقع الرسمي: https://piratechain.com/ الوثيقة البيضاء: https://piratechain.com/whitepaper/ مستكشف الكتل: https://explorer.piratechain.com/ اشتر ARRR الآن!

توكنوميكس Pirate Chain (ARRR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pirate Chain (ARRR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.75M $ 29.75M $ 29.75M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.61 $ 0.61 $ 0.61 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 السعر الحالي: $ 0.1516 $ 0.1516 $ 0.1516 معرفة المزيد عن سعر Pirate Chain (ARRR)

توكنوميكس Pirate Chain (ARRR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pirate Chain (ARRR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ARRR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARRR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARRR، استكشف السعر المباشر لتوكن ARRR!

كيفية شراء ARRR هل أنت مهتم بإضافة Pirate Chain (ARRR) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء ARRR ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء ARRR على MEXC الآن!

تاريخ سعر Pirate Chain (ARRR) يساعد تحليل تاريخ أسعار ARRR المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار ARRR الآن!

توقعات سعر ARRR هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ARRR؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ARRR الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ARRR الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!