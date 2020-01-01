توكنوميكس APE and PEPE (APEPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول APE and PEPE (APEPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات APE and PEPE (APEPE) ميم جديد يجمع بين APE وPEPE ليرمز إلى المستثمرين الصغار. يهدف مجتمع APEPE إلى جمع المستثمرين الصغار ليصبحوا قوة لا يستهان بها. ويُعد توكن APEPE، المجتمع، جديرًا بالملاحظة. الموقع الرسمي: https://apepe.lol/ مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a اشتر APEPE الآن!

توكنوميكس APE and PEPE (APEPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار APE and PEPE (APEPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 516.81M $ 516.81M $ 516.81M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001 $ 0.00001 $ 0.00001 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000922659774521 $ 0.000000922659774521 $ 0.000000922659774521 السعر الحالي: $ 0.000002461 $ 0.000002461 $ 0.000002461 معرفة المزيد عن سعر APE and PEPE (APEPE)

توكنوميكس APE and PEPE (APEPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس APE and PEPE (APEPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن APEPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن APEPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس APEPE، استكشف السعر المباشر لتوكن APEPE!

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