توكنوميكس ANyONe Protocol (ANYONE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ANyONe Protocol (ANYONE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ANyONe Protocol (ANYONE) Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. الموقع الرسمي: https://anyone.io الوثيقة البيضاء: https://docs.anyone.io مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 اشتر ANYONE الآن!

توكنوميكس ANyONe Protocol (ANYONE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ANyONe Protocol (ANYONE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 59.56M $ 59.56M $ 59.56M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 61.09M $ 61.09M $ 61.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 السعر الحالي: $ 0.6109 $ 0.6109 $ 0.6109 معرفة المزيد عن سعر ANyONe Protocol (ANYONE)

توكنوميكس ANyONe Protocol (ANYONE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ANyONe Protocol (ANYONE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ANYONE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ANYONE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ANYONE، استكشف السعر المباشر لتوكن ANYONE!

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