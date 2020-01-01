توكنوميكس Alchemist AI (ALCH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Alchemist AI (ALCH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Alchemist AI (ALCH) Alchemist AI عبارة عن منصة تطوير بدون تعليمات برمجية (NCDP) تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات برمجية بمجرد وصف بسيط، ومن خلال التخلص من الحاجة إلى خبرة في البرمجة، يمكّن الذكاء الاصطناعي لدينا أي شخص بدءًا من المبتدئين وحتى المحترفين من إنشاء تطبيقات مخصصة بسرعة كبيرة. من المرافق البسيطة إلى الألعاب. الموقع الرسمي: https://www.alchemistai.app/ الوثيقة البيضاء: https://docs.alchemistai.app/docs مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump اشتر ALCH الآن!

توكنوميكس Alchemist AI (ALCH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Alchemist AI (ALCH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 136.14M $ 136.14M $ 136.14M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 160.17M $ 160.17M $ 160.17M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.24124 $ 0.24124 $ 0.24124 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 السعر الحالي: $ 0.16017 $ 0.16017 $ 0.16017 معرفة المزيد عن سعر Alchemist AI (ALCH)

توكنوميكس Alchemist AI (ALCH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Alchemist AI (ALCH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALCH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALCH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALCH، استكشف السعر المباشر لتوكن ALCH!

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