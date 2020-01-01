توكنوميكس Infinity Ground (AIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Infinity Ground (AIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Infinity Ground (AIN) Infinity Ground هي البنية التحتية الرائدة لتقنية بلوكتشين لمبرمجي فايب، حيث تُنشئ بيئة تطوير مدفوعة بالوكلاء خالية من القيود المركزية. مبنية على ثلاثة ركائز أساسية: أول بيئة تطوير متكاملة لامركزية للوكلاء تُمكّن أي شخص من بناء تطبيقات لامركزية (ألعاب، تطبيقات تواصل اجتماعي، تطبيقات تمويل لامركزي) - دون الحاجة إلى برمجة، باستخدام لغة طبيعية فقط؛ ومتجر تطبيقات ذكاء اصطناعي لنشر إبداعاتهم وتحقيق الربح منها؛ وشبكة ING، وهي سلسلة عامة قابلة للتوسع مصممة خصيصًا لمبرمجي فايب. الموقع الرسمي: https://www.infinityg.ai/ الوثيقة البيضاء: https://infinity-ground.gitbook.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/address/0x9558a9254890B2A8B057a789F413631B9084f4a3#code اشتر AIN الآن!

توكنوميكس Infinity Ground (AIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Infinity Ground (AIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.58M $ 19.58M $ 19.58M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 185.30M $ 185.30M $ 185.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 105.65M $ 105.65M $ 105.65M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.21594 $ 0.21594 $ 0.21594 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.029249812447963142 $ 0.029249812447963142 $ 0.029249812447963142 السعر الحالي: $ 0.10565 $ 0.10565 $ 0.10565 معرفة المزيد عن سعر Infinity Ground (AIN)

توكنوميكس Infinity Ground (AIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Infinity Ground (AIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIN، استكشف السعر المباشر لتوكن AIN!

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