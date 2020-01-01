توكنوميكس AIDOGE (AIDOGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AIDOGE (AIDOGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AIDOGE (AIDOGE) توكن AIDOGE هو توكن انكماشي. سيتم استخدامه بواسطة تطبيقات نظام AIDOGE البيئي. يبلغ العرض الإجمالي 210,000,000,000,000,000 توكن. ينتمي AIDOGE إلى الجميع في مجتمع Arbitrum وهو أيضًا مفتاح ضروري لفتح الفصول المستقبلية من قصة AIDOGE. الموقع الرسمي: https://arbdoge.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b اشتر AIDOGE الآن!

توكنوميكس AIDOGE (AIDOGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AIDOGE (AIDOGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.21M $ 18.21M $ 18.21M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 174,455.90T $ 174,455.90T $ 174,455.90T القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 السعر الحالي: $ 0.00000000010437 $ 0.00000000010437 $ 0.00000000010437 معرفة المزيد عن سعر AIDOGE (AIDOGE)

توكنوميكس AIDOGE (AIDOGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AIDOGE (AIDOGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIDOGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIDOGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIDOGE، استكشف السعر المباشر لتوكن AIDOGE!

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