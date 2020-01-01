توكنوميكس Aerodrome Finance (AERO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aerodrome Finance (AERO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aerodrome Finance (AERO) Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. الموقع الرسمي: https://aerodrome.finance/ الوثيقة البيضاء: https://aerodrome.finance/docs مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 اشتر AERO الآن!

توكنوميكس Aerodrome Finance (AERO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aerodrome Finance (AERO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 699.67M $ 699.67M $ 699.67M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 869.05M $ 869.05M $ 869.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.251 $ 2.251 $ 2.251 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 السعر الحالي: $ 0.8051 $ 0.8051 $ 0.8051 معرفة المزيد عن سعر Aerodrome Finance (AERO)

توكنوميكس Aerodrome Finance (AERO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aerodrome Finance (AERO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AERO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AERO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AERO، استكشف السعر المباشر لتوكن AERO!

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