توكنوميكس Alkimi (ADS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Alkimi (ADS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Alkimi (ADS) A decentralised replacement to the inefficient legacy programmatic ad exchanges with the mission to restore the value exchange between advertisers, publishers and users. Alkimi is powered by the Hypergraph – a revolutionary blockchain technology – which allows Alkimi to provide the fastest, infinitely scalable solution with 0% fraud, minimal transaction fees and complete end to end transparency. Alkimi Exchange helps create ad products, proven to be successful by walled gardens, across the open web. الموقع الرسمي: https://alkimiexchange.com/ الوثيقة البيضاء: https://t.me/Alkimi_Exchange/6533 مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x3106a0a076BeDAE847652F42ef07FD58589E001f اشتر ADS الآن!

توكنوميكس Alkimi (ADS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Alkimi (ADS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28.56M $ 28.56M $ 28.56M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 236.99M $ 236.99M $ 236.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.64284 $ 0.64284 $ 0.64284 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.05724287690655371 $ 0.05724287690655371 $ 0.05724287690655371 السعر الحالي: $ 0.12049 $ 0.12049 $ 0.12049 معرفة المزيد عن سعر Alkimi (ADS)

توكنوميكس Alkimi (ADS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Alkimi (ADS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ADS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ADS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ADS، استكشف السعر المباشر لتوكن ADS!

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