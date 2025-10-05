استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Mineral Vault I Security Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.995762 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Mineral Vault I Security Token نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 1.0455 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر MNRL هو $ 1.0978 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر MNRL هو $ 1.1527 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MNRL في عام 2029 هو $ 1.2103 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MNRL في عام 2030 هو $ 1.2708 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mineral Vault I Security Token نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 2.0701.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Mineral Vault I Security Token نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 3.3720.