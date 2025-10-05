معلومات سعر Mineral Vault I Security Token (MNRL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.991638 $ 0.991638 $ 0.991638 24 ساعة منخفض $ 0.996744 $ 0.996744 $ 0.996744 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.991638$ 0.991638 $ 0.991638 24 ساعة مرتفع $ 0.996744$ 0.996744 $ 0.996744 عالية طوال الوقت $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 أدنى سعر $ 0.974445$ 0.974445 $ 0.974445 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) -0.08% تغير السعر (7 أيام) -0.08%

سعر Mineral Vault I Security Token (MNRL) في الوقت الحقيقي هو $0.995762. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MNRL بين أدنى سعر $ 0.991638 وأعلى سعر $ 0.996744، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMNRL على الإطلاق هو $ 1.008، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.974445.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MNRL -- على مدار الساعة الماضية، -0.08% على مدار 24 ساعة، و -0.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mineral Vault I Security Token (MNRL)

القيمة السوقية $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M إمداد دورة التداول 2.28M 2.28M 2.28M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mineral Vault I Security Token هي $ 2.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MNRL يبلغ 2.28M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.96M.