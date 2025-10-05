سعر Mineral Vault I Security Token المباشر اليوم هو 0.995762 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MNRL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MNRL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Mineral Vault I Security Token المباشر اليوم هو 0.995762 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MNRL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MNRL بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Mineral Vault I Security Token (MNRL)

السعر المباشر لـ 1 MNRL إلى USD:

$0.995762
0.00%1D
مخطط أسعار Mineral Vault I Security Token (MNRL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:28 (UTC+8)

معلومات سعر Mineral Vault I Security Token (MNRL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.991638
24 ساعة منخفض
$ 0.996744
24 ساعة مرتفع

$ 0.991638
$ 0.996744
$ 1.008
$ 0.974445
--

-0.08%

-0.08%

-0.08%

سعر Mineral Vault I Security Token (MNRL) في الوقت الحقيقي هو $0.995762. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MNRL بين أدنى سعر $ 0.991638 وأعلى سعر $ 0.996744، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMNRL على الإطلاق هو $ 1.008، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.974445.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MNRL -- على مدار الساعة الماضية، -0.08% على مدار 24 ساعة، و -0.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mineral Vault I Security Token (MNRL)

$ 2.27M
--
$ 9.96M
2.28M
10,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Mineral Vault I Security Token هي $ 2.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MNRL يبلغ 2.28M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.96M.

سجل سعر Mineral Vault I Security Token (MNRL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mineral Vault I Security Token مقابل USD هو $ -0.0008424474659595 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mineral Vault I Security Token مقابل USD هو $ -0.0041092110 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mineral Vault I Security Token مقابل USD هو $ +0.0163907404 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mineral Vault I Security Token مقابل USD هو $ -0.0039961982751806 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0008424474659595-0.08%
30 يوم$ -0.0041092110-0.41%
60 يوم$ +0.0163907404+1.65%
90 يوم$ -0.0039961982751806-0.39%

ما هو Mineral Vault I Security Token ( MNRL )

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

المصدر Mineral Vault I Security Token (MNRL)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Mineral Vault I Security Token (USD)

كم ستكون قيمة Mineral Vault I Security Token (MNRL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Mineral Vault I Security Token (MNRL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Mineral Vault I Security Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Mineral Vault I Security Token!

عملة MNRL إلى العملات المحلية

توكنوميكس Mineral Vault I Security Token (MNRL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Mineral Vault I Security Token (MNRL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MNRL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Mineral Vault I Security Token (MNRL)

كم يساوي Mineral Vault I Security Token (MNRL) اليوم؟
سعر MNRL المباشر في USD هو USD 0.995762، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MNRL إلى USD الحالي؟
سعر MNRL إلى USD الحالي هو $ 0.995762. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Mineral Vault I Security Token ؟
القيمة السوقية لعملة MNRL هي $ 2.27M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MNRL؟
العرض المتداول لتوكن MNRL هو 2.28M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MNRL؟
حقق MNRL سعرًا قياسيًا قدره 1.008 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MNRL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.974445 MNRL.
ما هو حجم تداول MNRL؟
حجم تداول MNRL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MNRL هذا العام؟
قد يرتفع MNRL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MNRL لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:28 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.