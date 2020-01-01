توكنوميكس Mineral Vault I Security Token (MNRL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mineral Vault I Security Token (MNRL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mineral Vault I Security Token (MNRL) Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes. الموقع الرسمي: https://mineralvault.io/ اشتر MNRL الآن!

توكنوميكس Mineral Vault I Security Token (MNRL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mineral Vault I Security Token (MNRL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.976083 $ 0.976083 $ 0.976083 السعر الحالي: $ 0.999532 $ 0.999532 $ 0.999532 معرفة المزيد عن سعر Mineral Vault I Security Token (MNRL)

توكنوميكس Mineral Vault I Security Token (MNRL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mineral Vault I Security Token (MNRL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MNRL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MNRL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MNRL، استكشف السعر المباشر لتوكن MNRL!

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