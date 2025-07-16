ما هو طلب طلبات تلغى طلبات أخرى (OCO)؟

في سوق الكريبتو المتغير باستمرار، يجد المستثمرون صعوبة في التنبؤ بدقة بحركات السوق المستقبلية. في مثل هذه الحالات، قد تفكر في استخدام طلب طلبات تلغى طلبات أخرى (OCO): حيث يتم وضع طلبين في اتجاهين متعاكسين لمساعدتك في اغتنام الفرص في السوق أو تجنب الهبوط الحاد.









طلب "طلبات تلغى طلبات أخرى (OCO)" يجمع بين طلب وقف الخسارة و طلب الحد في طلب واحد. إذا تم تفعيل طلب وقف الخسارة (TP/SL) أو إذا تم تنفيذ/تنفيذ جزئي لطلب الحد، يتم إلغاء الطلب الآخر تلقائيًا. إذا تم إلغاء أي من الطلبات يدويًا، يتم إلغاء الطلب المقابل في نفس الوقت. تسمح طلبات OCO للمستثمرين بالتحقيق في أسعار تنفيذ أفضل مع ضمان إتمام معاملات الشراء/البيع. في سوق العقود الفورية، يتم استخدام هذه الاستراتيجية عندما يرغب المستثمرون في وضع طلب وقف الخسارة وطلب الحد في وقت واحد.





بشكل محدد، يتم دمج طلب وقف الخسارة و طلب الحد لتشكيل طلب OCO. إذا تم تفعيل TP/SL، أو إذا تم تنفيذ/تنفيذ جزئي لطلب الحد، يتم إلغاء الطلب الآخر تلقائيًا. إذا تم إلغاء أي من الطلبات يدويًا، يتم إلغاء الطلب المقابل في نفس الوقت.









تسمح طلبات OCO في سوق العقود الفورية للمستثمرين بوضع طلبات وقف الخسارة (TP/SL) و طلبات الحد في وقت واحد، مما يساعدهم في التحكم بشكل أفضل في المخاطر.





يتم تنفيذ طلبات OCO في سوق العقود الفورية تلقائيًا بواسطة نظام التداول دون الحاجة لتدخل يدوي من المستثمر. هذا التنفيذ الآلي يساعد المستثمرين في تجنب اتخاذ قرارات عاطفية أو أحكام خاطئة، مما يعزز الانضباط في التداول.





من خلال استخدام استراتيجية طلبات OCO في التداول الفوري، يمكن للمستثمرين تحديد أسعار تفعيل وقف الخسارة و تحديد الربحبالإضافة إلى سعر الحد في وقت واحد، مما يلغي الحاجة لتحديد طلبين منفصلين. هذا يوفر الوقت والجهد في المراقبة، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة التداول.





ميزة فريدة لطلبات OCO في سوق العقود الفورية هي أنه عندما يتم تنفيذ أحد الطلبات، يتم إلغاء الطلب الآخر تلقائيًا. وهذا يساعد في تجنب الصفقات المتداخلة، مما يمنع المخاطر غير الضرورية.









تعتبر استراتيجية طلبات طلبات تلغى طلبات أخرى (OCO) مناسبة لسيناريوهات التداول التي تتطلب مرونة في الاستجابة لتقلبات السوق، والتحكم في المخاطر، وتقليل حالة عدم اليقين.









يأمل المتداولون في الشراء بتكلفة أقل أثناء التصحيح ولكنهم يخشون من تفويت الفرصة إذا لم يحدث التصحيح وارتفع السعر. لذلك، إذا لم يحدث التصحيح وارتفع السعر، يحتاج النظام إلى الشراء بالسعر المحدد.

في هذه الحالة، يتضمن طلب OCO الفوري طلب شراء لوقف الخسارة وطلب شراء حد.









يعتقد المتداولون أن هناك بعض الإمكانية للارتفاع من القمة المؤقتة ويريدون البيع في أعلى نقطة ولكنهم يخشون من الانخفاض المباشر، مما يؤدي إلى فقدان الأرباح. لذلك، إذا حدث الانخفاض المباشر، يحتاج النظام إلى البيع بالسعر المحدد.





في هذه الحالة، يتضمن طلب OCO الفوري طلب بيع لوقف الخسارة وطلب بيع حد.









طلب البيع: السعر (طلب الحد) > السعر الحالي للسوق > سعر تفعيل وقف الخسارة (طلب TP/SL)





طلب الشراء: السعر (طلب الحد) < السعر الحالي للسوق < سعر تفعيل وقف الخسارة (طلب TP/SL)

















بعد الدخول إلى الموقع الرسمي لـ MEXC، انقر على [Spot] لفتح واجهة التداول الفوري.

















استنادًا إلى تحليل السوق وخطة الاستثمار الخاصة بك، حدد السعر الذي ترغب في شراء/بيع الأصول عنده.













يجب عليك تعيين كل من سعر وقف الخسارة وسعر الحد:





طلب الشراء عند وقف الخسارة: هو السعر الذي سيتم شراء الأصل تلقائيًا عندما يرتفع السعر إلى مستوى معين.





طلب حد الشراء: هو السعر الذي سيتم شراء الأصل تلقائيًا عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين.













بالمثل، يجب عليك تعيين كل من سعر وقف الخسارة وسعر الحد:





طلب البيع عند الحد: هو السعر الذي سيتم بيع الأصل تلقائيًا عندما يرتفع السعر إلى مستوى معين.





طلب البيع عند وقف الخسارة: هو السعر الذي سيتم بيع الأصل تلقائيًا عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين.













بعد التأكد من أن المعايير صحيحة، قم بتقديم الطلب.













بمجرد تقديم الطلب، يجب مراقبة ظروف السوق عن كثب. عندما يصل السعر إلى أي من الشروط التي قمت بتحديدها، سيقوم النظام بتنفيذ عملية الشراء/البيع المقابلة تلقائيًا ويلغي الطلب الشرطي الآخر.









ملاحظة





في استراتيجية OCO في السوق الفوري، ستظل هذين الطلبين الشرطيين موجودين كزوج، وعندما يتم تفعيل أحد الشروط، سيتم إلغاء الآخر.





قد تختلف الدروس الإرشادية والشرح عبر أنظمة التشغيل المختلفة. يرجى الرجوع إلى نظام التشغيل الفعلي لديك.













بعد فتح تطبيق MEXC، اضغط على [التداول] لفتح واجهة التداول الفوري.













استنادًا إلى تحليل السوق وخطة استثمارك، حدد السعر الذي ترغب في شراء/بيع الأصول عنده.













يجب عليك تحديد كل من سعر إيقاف الخسارة وسعر الحد:





طلب شراء إيقاف الخسارة: هو السعر الذي سيتم عنده شراء الأصل تلقائيًا عندما يرتفع السعر إلى مستوى معين.





طلب شراء الحد: هو السعر الذي سيتم عنده شراء الأصل تلقائيًا عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين.













بنفس الطريقة، يجب عليك تحديد كل من سعر إيقاف الخسارة وسعر الحد:





طلب بيع الحد: هو السعر الذي سيتم عنده بيع الأصل تلقائيًا عندما يرتفع السعر إلى مستوى معين.





طلب بيع إيقاف الخسارة: هو السعر الذي سيتم عنده بيع الأصل تلقائيًا عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين.













بعد التأكد من صحة المعاملات، قم بتقديم الطلب.













بمجرد تقديم الطلب، يجب عليك مراقبة ظروف السوق عن كثب. عندما يصل السعر إلى أي من الشروط التي قمت بتحديدها، سيقوم النظام بتنفيذ عملية الشراء المناسبة تلقائيًا وإلغاء الطلب الشرطي الآخر.









ملاحظة





في استراتيجية OCO للعقود الفورية، ستظل هذه الطلبات الشرطية موجودة كزوج، وعندما يتم تفعيل أحد الشروط، سيتم إلغاء الطلبالآخر تلقائيًا.





قد تختلف الدروس والمرشدات عبر أنظمة التشغيل المختلفة. يُرجى الرجوع إلى نظام التشغيل الفعلي الذي تستخدمه.









طلبات OCO (الطلبات التي تلغي بعضها البعض) للعقود الفورية هي استراتيجية تداول استثمارية تتضمن تحديد طلبين شرطيين، حيث يُلغى أحدهما تلقائيًا عندما يتم تنفيذ الآخر. تُستخدم هذه الاستراتيجية للتحكم في المخاطر واختيار نقاط الدخول.





تحذير من المخاطر: تكمن ميزة استراتيجية OCO للعقود الفورية في قدرتها على مساعدة المستثمرين في تحقيق التحكم في المخاطر وأتمتة التداول. ومع ذلك، فإن العيب يكمن في أنه قد لا يتم تنفيذ الاستراتيجية كما هو متوقع بسبب تقلبات السوق الشديدة. عند استخدام استراتيجية OCO في تداول العقود الفورية، من الضروري مراقبة تقلبات السوق والمخاطر عن كثب، وضمان توافق استراتيجيتك التجارية مع أهداف الاستثمار والتحمل للمخاطر.









إخلاء مسؤولية: تداول العملات الرقمية ينطوي على مخاطر. لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الشؤون القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات ذات صلة. كما أنها ليست توصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" هذه المعلومات لغرض المرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهم كامل للمخاطر المرتبطة بالاستثمار والتداول بحذر. نشاطات الاستثمار للمستخدمين هي مسؤوليتهم الخاصة ولا علاقة لها بهذا الموقع.



