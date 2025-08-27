الأسئلة الشائعة حول MEXC AI









حاليًا، تتوفر خدمات قائمة اختيارAI وأخبار رادار AI وMEXC-AI مجانًا. في حال إصدار نسخة متقدمة مستقبلًا، سيتم الإعلان عن هيكل الرسوم مسبقًا عبر الإشعارات والبريد الإلكتروني.









نعم. يُخصص النظام ديناميكيًا حصة يومية لجلسات AI بناءً على مستوى معرفة العميل (KYC) وحجم التداول خلال الثلاثين يومًا الماضية. كلما ارتفع حجم التداول ومستوى التحقق، زاد عدد الجلسات التي يمكنك استخدامها. تُعاد تعيين الحصص تلقائيًا في اليوم التالي عند الوصول إلى الحد الأقصى.









حاليًا، يدعم الذكاء الاصطناعي AI أكثر من 50 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والصينية والفيتنامية والإندونيسية والإسبانية ولغات رئيسية أخرى. سيتم إضافة المزيد من اللغات مع مرور الوقت.









لا. لا توجد حاليًا أي رسوم خاصة أو خصومات على الأسعار. تعتمد توصيات الذكاء الاصطناعي فقط على البيانات الضخمة ومعلومات السوق اللحظية كمرجع للتداول، ولا تُمثل عروضًا ترويجية للمنصة.









يرجى العلم أن المعلومات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي AI هي للإشارة فقط، ولا تُشكل أي وعد أو ضمان استثماري. جميع قرارات التداول يتخذها المستخدم، ويتحمل المخاطر المرتبطة بها.









يوفر الذكاء الاصطناعي AI تحليلات ذكية مبنية على اتجاهات السوق والمعلومات، ولكن الأرباح غير مضمونة. يُرجى اتخاذ القرارات بحكمة وفقًا لمستوى تحملك الشخصي للمخاطر.









لا. يصل الذكاء الاصطناعي AI فقط إلى بيانات السوق والتداول مجهولة المصدر، ولا يجمع أو يخزن أو يُشارك أي معلومات شخصية عن الحساب.









نُولي الأولوية للدقة والشفافية. تعتمد جميع توصيات الذكاء الاصطناعي AI على آلية صارمة لاختيار البيانات، بما في ذلك البيانات اللحظية من مصادر التداول الرسمية، ومنصات التحليلات الرئيسية على السلسلة، ووسائل الإعلام المالية الموثوقة. كما تُؤخذ اتجاهات نقاشات المجتمع (المُفلترة للكشف عن البريد العشوائي) والاختبارات السابقة في الاعتبار لتزويد المستخدمين بمراجع مُستنيرة.









نعم. يعتمد رادار أخبار AI على مصادر بيانات خارجية موثوقة ونشاط الشبكة العامة لتوفير تحديثات شبه فورية بالتزامن مع منصات التواصل الاجتماعي.









تعتمد التصنيفات على نموذج حسابي خلفي فوري، مع تحديث البيانات فورًا مع تغير ظروف السوق.









يُحدد النظام التوكن بناءً على مؤشرات متعددة، بما في ذلك اتجاهات الأسعار، وحجم التداول، وتغيرات الصفقات، والبيانات على السلسلة، وشعبية الأخبار، ويُنشئ التصنيفات وفقًا لذلك.









في صفحة تداول الموقع الإلكتروني الفوري، انقر على سؤال الأسئلة الشائعة حول الذكاء الاصطناعي المعروض أعلى مخطط الشموع للدخول إلى واجهة محادثة روبوت الذكاء الاصطناعي والحصول على تحليل موضوعي وتفسير منطقي لحركة سعر التوكن.













أولاً، حاول تحديث الصفحة أو إعادة الاتصال بالشبكة. إذا استمرت المشكلة، فحاول مرة أخرى لاحقًا أو اتصل بخدمة العملاء عبر الإنترنت للحصول على المساعدة.









الإعدادات ← حول، أو حاول مسح ذاكرة التخزين المؤقت وتسجيل الدخول مرة أخرى.



15. كيف يمكنني إلغاء إشعارات رادار أخبار الذكاء الاصطناعي؟

لإلغاء إشعارات رادار أخبار الذكاء الاصطناعي، انتقل إلى صفحة رادار أخبار الذكاء الاصطناعي وانقر على زر "مشترك" لإلغاء الاشتراك. بعد إلغاء الاشتراك، لن تتلقى إشعارات فورية.

يرجى التأكد من تحديث تطبيق MEXC إلى الإصدار6.19.0 أو أحدث، وأعد تشغيل التطبيق بعد التحديث. إذا استمر عدم ظهوره، فتحقق من رقم الإصدار ضمن، أو حاول مسح ذاكرة التخزين المؤقت وتسجيل الدخول مرة أخرى.







