الأسئلة الشائعة حول MEXC AI

1. هل MEXC AI مجاني؟


حاليًا، تتوفر خدمات قائمة اختيارAI وأخبار رادار AI وMEXC-AI مجانًا. في حال إصدار نسخة متقدمة مستقبلًا، سيتم الإعلان عن هيكل الرسوم مسبقًا عبر الإشعارات والبريد الإلكتروني.

2. هل هناك حدود لعدد تفاعلات AI أو سرعة الطلب؟


نعم. يُخصص النظام ديناميكيًا حصة يومية لجلسات AI بناءً على مستوى معرفة العميل (KYC) وحجم التداول خلال الثلاثين يومًا الماضية. كلما ارتفع حجم التداول ومستوى التحقق، زاد عدد الجلسات التي يمكنك استخدامها. تُعاد تعيين الحصص تلقائيًا في اليوم التالي عند الوصول إلى الحد الأقصى.

3. ما اللغات التي يدعمها AI؟


حاليًا، يدعم الذكاء الاصطناعي AI أكثر من 50 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والصينية والفيتنامية والإندونيسية والإسبانية ولغات رئيسية أخرى. سيتم إضافة المزيد من اللغات مع مرور الوقت.

4. هل هناك خصومات على شراء التوكن التي يوصي بها الذكاء الاصطناعي؟


لا. لا توجد حاليًا أي رسوم خاصة أو خصومات على الأسعار. تعتمد توصيات الذكاء الاصطناعي فقط على البيانات الضخمة ومعلومات السوق اللحظية كمرجع للتداول، ولا تُمثل عروضًا ترويجية للمنصة.

5. في حال تكبد مستخدم خسائر في التداول بناءً على معلومات يوفرها الذكاء الاصطناعي، فهل المنصة مسؤولة عن ذلك؟


يرجى العلم أن المعلومات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي AI هي للإشارة فقط، ولا تُشكل أي وعد أو ضمان استثماري. جميع قرارات التداول يتخذها المستخدم، ويتحمل المخاطر المرتبطة بها.

6. هل تضمن توصيات الذكاء الاصطناعي AI الأرباح؟


يوفر الذكاء الاصطناعي AI تحليلات ذكية مبنية على اتجاهات السوق والمعلومات، ولكن الأرباح غير مضمونة. يُرجى اتخاذ القرارات بحكمة وفقًا لمستوى تحملك الشخصي للمخاطر.

7. هل سيُفصح الذكاء الاصطناعي AI عن بيانات حساب المستخدم الخاصة؟


لا. يصل الذكاء الاصطناعي AI فقط إلى بيانات السوق والتداول مجهولة المصدر، ولا يجمع أو يخزن أو يُشارك أي معلومات شخصية عن الحساب.

8. ما هي مصادر المحتوى والمعلومات التي يوصي بها الذكاء الاصطناعي AI؟


نُولي الأولوية للدقة والشفافية. تعتمد جميع توصيات الذكاء الاصطناعي AI على آلية صارمة لاختيار البيانات، بما في ذلك البيانات اللحظية من مصادر التداول الرسمية، ومنصات التحليلات الرئيسية على السلسلة، ووسائل الإعلام المالية الموثوقة. كما تُؤخذ اتجاهات نقاشات المجتمع (المُفلترة للكشف عن البريد العشوائي) والاختبارات السابقة في الاعتبار لتزويد المستخدمين بمراجع مُستنيرة.

9. هل يتزامن معدل تحديث رادار أخبار AI مع منصات التواصل الاجتماعي؟


نعم. يعتمد رادار أخبار AI على مصادر بيانات خارجية موثوقة ونشاط الشبكة العامة لتوفير تحديثات شبه فورية بالتزامن مع منصات التواصل الاجتماعي.

10. ما مدى تكرار تحديث بيانات قائمة اختيار AI؟


تعتمد التصنيفات على نموذج حسابي خلفي فوري، مع تحديث البيانات فورًا مع تغير ظروف السوق.

11. ما هو أساس توصيات توكن قائمة اختيار AI؟


يُحدد النظام التوكن بناءً على مؤشرات متعددة، بما في ذلك اتجاهات الأسعار، وحجم التداول، وتغيرات الصفقات، والبيانات على السلسلة، وشعبية الأخبار، ويُنشئ التصنيفات وفقًا لذلك.

12. كيف يمكنني معرفة أسباب حركة سعر التوكن (الأسئلة الشائعة حول الذكاء الاصطناعي في منصة MEXC)؟


في صفحة تداول الموقع الإلكتروني الفوري، انقر على سؤال الأسئلة الشائعة حول الذكاء الاصطناعي المعروض أعلى مخطط الشموع للدخول إلى واجهة محادثة روبوت الذكاء الاصطناعي والحصول على تحليل موضوعي وتفسير منطقي لحركة سعر التوكن.


13. ماذا أفعل إذا لم تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي؟


أولاً، حاول تحديث الصفحة أو إعادة الاتصال بالشبكة. إذا استمرت المشكلة، فحاول مرة أخرى لاحقًا أو اتصل بخدمة العملاء عبر الإنترنت للحصول على المساعدة.

14. لماذا لا يمكنني العثور على واجهة الذكاء الاصطناعي؟


يرجى التأكد من تحديث تطبيق MEXC إلى الإصدار6.19.0 أو أحدث، وأعد تشغيل التطبيق بعد التحديث. إذا استمر عدم ظهوره، فتحقق من رقم الإصدار ضمن الإعدادات ← حول، أو حاول مسح ذاكرة التخزين المؤقت وتسجيل الدخول مرة أخرى.

15. كيف يمكنني إلغاء إشعارات رادار أخبار الذكاء الاصطناعي؟


لإلغاء إشعارات رادار أخبار الذكاء الاصطناعي، انتقل إلى صفحة رادار أخبار الذكاء الاصطناعي وانقر على زر "مشترك" لإلغاء الاشتراك. بعد إلغاء الاشتراك، لن تتلقى إشعارات فورية.


تحذير المخاطر: لا تُقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم " تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

