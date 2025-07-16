مقدمة حول مناطق تداول العقود الفورية في MEXC

يمكنك بسرعة العثور على التوكن الذي تريد تداوله في العقود الفورية من خلال البحث عن اسم التوكن الخاص به. يتم تقسيم التداول في العقود الفورية على MEXC إلى عدة أقسام، بما في ذلك المنطقة الرئيسية، منطقة اليمكنك بسرعة العثور على التوكن الذي تريد تداوله في العقود الفورية من خلال البحث عن اسم التوكن الخاص به. يتم تقسيم التداول في العقود الفورية على MEXC إلى عدة أقسام، بما في ذلك المنطقة الرئيسية، منطقة ال
يمكنك بسرعة العثور على التوكن الذي تريد تداوله في العقود الفورية من خلال البحث عن اسم التوكن الخاص به. يتم تقسيم التداول في العقود الفورية على MEXC إلى عدة أقسام، بما في ذلك المنطقة الرئيسية، منطقة الابتكار، منطقة التقييم، MEME، ZK، وArbitrum. باستثناء الثلاثة الأوائل، تُسمى الأقسام الأخرى بناءً على الأحداث الجارية وأنواع التوكن.

ما هي الفروقات بين المنطقة الرئيسية، منطقة الابتكار، ومنطقة التقييم؟



① المنطقة الرئيسية
تحتوي المنطقة الرئيسية على توكن راسخ جيدًا. وهذه غالبًا ما تكون عملات كريبتو الرئيسية ذات المشاريع الأكثر نضجًا، وعادة ما تتمتع برأس مال سوقي أعلى وأحجام تداول أكبر. بعض التوكن الأكثر شيوعًا الموجود في المنطقة الرئيسية تشمل BTC، ETH، وMX.

② منطقة الابتكار
تتميز منطقة الابتكار بشكل أساسي بالمشاريع الناشئة. مقارنة بسوق المنطقة الرئيسية، تُظهر التوكن في منطقة الابتكار تقلبات سعرية أكبر ومخاطر أعلى. من الأفضل توخي
الحذر وإجراء بحث دقيق قبل التداول في منطقة الابتكار. تُظهر الصورة أدناه توكن منطقة الابتكار.



③ منطقة التقييم تتضمن المشاريع في منطقة التقييم عادةً قوائم غير أولية، بما في ذلك المشاريع في مراحلها المبكرة التي تفي بحد أدنى معين من المستخدمين وقد تم التوصية بإدراجها من قبل المجتمع. قد تتطلب بعض المشاريع في منطقة التقييم الوقت واختبار السوق. يمكن أن تكون أسعار التوكن في هذه المنطقة متقلبة جدًا، لذا يُنصح المستخدمون بتوخي الحذر والانتباه لمخاطر الإلغاء المحتملة عند الشراء بأسعار مرتفعة. تُظهر الصورة أدناه التوكن المدرجة في منطقة التقييم.


يرجى ملاحظة أن التوكن في منطقة التقييم يخضع للتقييم بشكل دوري. بعد دخوله منطقة التقييم، يمر التوكن بفترة تقييم مدتها 60 يومًا. إذا نجح في التقييم، سيتم نقله إلى منطقة الابتكار. وعلى العكس، إذا فشل في اجتياز التقييم، سيتم شطب التوكن.

ملاحظة:
  • إذا كان أداء المشروع جيدًا بشكل عام قبل انتهاء فترة التقييم، ستقوم MEXC بإزالته من منطقة التقييم ونقله إلى منطقة الابتكار بعد انتهاء التقييم.
  • إذا لم يظهر المشروع تحسنًا فعالًا قبل نهاية فترة التقييم، ستقوم MEXC بإضافة علامة تحذيرية "ST" إلى أزواج التداول ذات الصلة وبدء عملية الشطب. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى: قواعد تحذير ST.
  • إذا قام مشروع ما بتفعيل قواعد تحذير ST خلال فترة التقييم، ستُنهى عملية التقييم مسبقًا. ستقوم MEXC بعد ذلك بإضافة علامة تحذيرية "ST" إلى أزواج التداول ذات الصلة وبدء عملية الشطب.
  • فترة التقييم للمشاريع التي يتم نقلها إلى منطقة التقييم هي 30 يومًا، بينما فترة التقييم للمشاريع المدرجة أصلًا في منطقة التقييم هي 60 يومًا.

