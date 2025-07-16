بروتوكول Humanity Protocol (H): بناء بنية تحتية للهوية اللامركزية تضع الخصوصية في المقام الأول

حتى قبل التبني الشامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتطويرها، كانت الهويات والشخصيات المزيفة ونشاط الروبوتات مستشريًا على الإنترنت. ومع ذلك، مع تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة، ازداد انتشار هذه المشكلات على الإنترنت، مما يهدد الأمن والثقة عبر المنصات والأنظمة الرقمية. يقدم بروتوكول الإنسانية حلاً لهذه الظواهر من خلال بروتوكول التحقق من الهوية اللامركزي zkEVM من الطبقة الثانية على منصة إيثريوم. ويهدف إلى إنشاء نظام هوية رقمية يركز على الخصوصية ويركز على الإنسان باستخدام تقنية القياسات الحيوية غير الجراحية وإثباتات المعرفة الصفرية.









بروتوكول Humanity Protocol هو سلسلة كتل من الطبقة الثانية من zkEVM، تُركز على التحقق من الهوية البشرية. يُقدم البروتوكول آلية إجماع فريدة لإثبات الإنسانية (PoH)، تجمع بين تقنية التعرف على راحة اليد وإثباتات المعرفة الصفرية، لضمان خصوصية المستخدم مع التحقق من هويته البشرية. الهدف الأساسي من البروتوكول هو بناء شبكة تحقق هوية مقاومة لـ Sybil، تُمكّن المستخدمين من إثبات تفردهم وأصالتهم دون الكشف عن معلومات حساسة، مما يوفر بنية تحتية موثوقة للهوية لتطبيقات Web3.













يستخدم Humanity Protocol تقنية التعرف على راحة اليد كطريقة مصادقة بيومترية، مستفيدًا من تفرد راحة يد كل فرد لضمان تفرد الهوية. أثناء عملية التحقق، تُحوّل مسحات راحة اليد إلى تمثيلات مشفرة لا رجعة فيها. بدمج هذه التقنية مع تقنية إثبات عدم المعرفة، يُمكّن النظام من التحقق الآمن من الهوية مع حماية بيانات المستخدمين البيومترية من التعرّض.









إثبات الإنسانية (PoH) هو آلية الإجماع الأساسية لبروتوكول الإنسانية. صُمم للتحقق من أن كل مشارك في الشبكة هو إنسان حقيقي فريد. من خلال عقد التحقق اللامركزية (zkProofers) التي تتحقق من بيانات المستخدمين، يضمن النظام أمان الشبكة وسلامتها، ويمنع بفعالية دخول الروبوتات والهويات المزيفة.









يدعم بروتوكول الإنسانية إنشاء هويات لامركزية (DIDs) وإصدار بيانات اعتماد قابلة للتحقق (VCs)، مما يسمح للمستخدمين بإثبات هويتهم وحالتهم عبر منصات وتطبيقات مختلفة. ويتحكم المستخدمون أنفسهم بالكامل في هذه البيانات، مما يضمن خصوصية البيانات وسهولة نقلها، ويتيح توافقًا سلسًا بين الهويات عبر المنصات.









تستخدم شبكة الاختبار الحالية رمز المكافأة (RWT) لتحفيز مشاركة المستخدمين في الاختبار، وعمليات التحقق اليومية، والإحالات، وغيرها من الأنشطة. بعد انتهاء شبكة الاختبار، سيكون رمز المكافأة قابلاً للاستبدال برمز الشبكة الرئيسية الأصلي، H، المصمم ليكون بمثابة آلية تحفيز ورمز حوكمة.





سوف يخدم توكن H الوظائف التالية في المستقبل:





- تحفيز عُقد zkProofer على المشاركة في عملية التحقق.

- رسوم دعم تتعلق ببيانات الاعتماد القابلة للتحقق ومصادقة الهوية.

- تُستخدم في حوكمة المجتمع وتعديل آلية إصدار الهوية.

- سيتم تخصيص جزء من الرموز لحوافز النظام البيئي ومكافآت الإيردروب.









Jump Crypto وAnimoca Brands وPolygon. تأسست شركة Humanity Protocol عام 2023، وتضم فريقًا رئيسيًا يضم المؤسس والرئيس التنفيذي تيرينس كوك، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال تقنية البلوكتشين والتكنولوجيا. منذ تأسيسها، أكملت الشركة جولات تمويل متعددة، وجمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي. ومن بين كبار المستثمرين مؤسسات مرموقة مثل Pantera Capital









- تأسست عام 2023، مع تطبيق مسح بصمة اليد، وتسجيل الهوية البشرية، وآليات مكافأة اختبار RWT.

- شبكة الاختبار متاحة للمستخدمين والمطورين، حيث تجمع تعليقات واسعة النطاق.









- تنفيذ نشر التحقق من المعرفة الصفرية على السلسلة.

- تجنيد عُقد zkProofer وإجراء تجارب تشغيلية لعمليات الإيردروب والمكافآت.

- إصدار واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) لدعم تكامل وحدة التحقق من بصمة راحة اليد PoH مع جهات خارجية.









الإطلاق الرسمي للشبكة الرئيسية، مما يتيح استبدال RWT بالشبكة الرئيسية H، وبدء حوكمة السلسلة العامة.

توسيع نطاق استخدام بيانات الاعتماد القابلة للتحقق (مثل: KYC ، التعليم، التمويل، إصدار التذاكر).

شراكات رأسية (مثل: انضمام ApeChain إلى شبكة zkProofer).

دعم التكامل على مستوى المؤسسات (المؤسسات المالية، منصات الفعاليات) والتطبيقات الخاصة بالقطاع.









يُنشئ Humanity Protocol شبكةً لامركزيةً للتحقق من الهوية، تُركّز على الإنسان وتُولي الخصوصية الأولوية، مُوفرةً بذلك بنيةً تحتيةً موثوقةً للهوية لعالم الويب 3. من خلال تقنياتٍ مُبتكرة وآلياتٍ تحفيزية، يهدف البروتوكول إلى مُعالجة التحديات الحالية في مجال التحقق من الهوية الرقمية، وتعزيز التنمية السليمة لمجتمعٍ رقميٍّ مُركّزٍ على الإنسان. يُتيح نظام الهوية اللامركزي لبروتوكول الإنسانية آفاقًا تطبيقيةً واسعة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر:





- التمويل اللامركزي والخدمات المالية: تُمكّن من التحقق من الهوية بشكل موثوق لمنع هجمات Sybil وتعزيز أمان المنصة.

- حوكمة Web3: تضمن تفرد المشاركين في التصويت والحوكمة ومصداقيتهم.

- منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى: تتحقق من هوية المستخدم لمكافحة الحسابات المزيفة والروبوتات.

- الهوية الرقمية والمصادقة: توفر للمستخدمين هوية رقمية موحدة لتبسيط عمليات التسجيل وتسجيل الدخول.





مع نمو التبني ونضوج نظامها البيئي، أصبحت Humanity Protocol في وضع جيد لوضع معايير جديدة للهوية الرقمية الآمنة المملوكة للمستخدم عبر تطبيقات Web3.



