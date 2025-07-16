GUNZ تُحدث ثورة في مجال بلوكتشين الألعاب من خلال تجربة مستخدم مُحسّنة

مشروع GUNZ (GUN) هو نظام بيئي بلوكتشين من الطبقة الأولى تم تطويره بواسطة استوديو الألعاب الألماني Gunzilla Games، وهو مصمم لتوفير بنية تحتية لامركزية للألعاب من فئة AAA. أول ألعابه، Off The Grid (OTG)، وهي لعبة باتل رويال ذات طابع سيبراني، تم إطلاقها بالفعل في الوصول المبكر على منصات مثل PS5 وXbox، مما يمثل اختراقًا كبيرًا في جلب ألعاب البلوكتشين إلى سوق أجهزة الألعاب.









يواجه قطاع ألعاب Web3 الحالي تحديين رئيسيين: لم يتم دمج تكنولوجيا البلوكتشين بالكامل مع تجارب الألعاب من فئة AAA، وفي أنظمة ألعاب Web2 التقليدية، يمتلك اللاعبون فقط حقوق الاستخدام للأصول داخل اللعبة، بينما تحد الطبيعة المغلقة للاقتصادات الافتراضية بشدة من تفاعل المجتمع وسيولة الأصول.





لمعالجة هذه المشكلات، يجمع GUNZ بين تطوير الألعاب المتقدم وتكنولوجيا البلوكتشين لبناء نظام بيئي حيث يمتلك اللاعبون أصولهم داخل اللعبة ويمكنهم تحويل وقت اللعب إلى قيمة رقمية قابلة للقياس. باعتباره منصة مبنية من قبل مطوري الألعاب لصالح مطوري الألعاب، يزيل GUNZ الحاجة إلى استثمارات عميقة في بنى البلوكتشين المخصصة. وبدلًا من ذلك، يوفر حلاً جاهزًا للاستخدام وSDKs سهلة الدمج، مما يتيح لأي استوديو إطلاق نموذج اقتصادي يحركه المجتمع بسلاسة.









ثورة في ملكية الأصول: في صميم GUNZ يكمن تقدم ثوري في الملكية الرقمية، حيث يحصل اللاعبون على ملكية حقيقية للأصول داخل اللعبة. يتم تسجيل جميع العناصر، والسكينات، والمقتنيات على السلسلة، مما يسمح للمستخدمين بالتداول بحرية والتحكم الكامل في أصولهم الرقمية. هذا يتناقض بشكل صارخ مع الألعاب التقليدية، حيث "يستأجر" اللاعبون العناصر داخل اللعبة بشروط مقيدة.





نموذج اقتصادي يقوده اللاعبون: يقدم GUNZ اقتصادًا يكسب فيه اللاعبون ويجمعون الأصول من خلال اللعب، والتي يمكن بعد ذلك تداولها أو تأجيرها. هذا يحول وقت اللعب إلى قيمة حقيقية. لا يعزز النموذج مشاركة اللاعبين فحسب، بل يخلق أيضًا نظامًا مزدهرًا من اللاعبين المحترفين، مما يولد دورة إيجابية حيث يولد اللعب قيمة ملموسة.





الأمان والشفافية: يتم تسجيل جميع المعاملات على السلسلة، مما يوفر شفافية كاملة وإمكانية تتبع الملكية وسجل التداول. هذا يقلل بشكل كبير من مخاطر الاحتيال. يمكن للاعبين التحقق من ندرة الأصول وأصالتها، مما يضمن معاملات عادلة وموثوقة.





أداء بمستوى AAA: باعتباره بلوكتشين مصممًا خصيصًا للألعاب، يوفر GUNZ أداءً عاليًا وقابلية للتوسع، مما يدعم معاملات سريعة، وآمنة، ومنخفضة التكلفة. خلال مرحلة اختبار Off The Grid (OTG)، نجح GUNZ في دعم أكثر من 900,000 مستخدم نشط يوميًا وملايين المعاملات، مما يثبت قدرته على التعامل مع اقتصادات الألعاب واسعة النطاق.













اسم التوكن: GUN

إجمالي المعروض: 10,000,000,000 GUN

العرض الأولي المتداول: 16.05% (645 مليون GUN)









يلعب توكن GUN دورًا مزدوجًا داخل نظام GUNZ البيئي. باعتباره العملة الأصلية، فهو مطلوب لجميع رسوم الغاز على المعاملات ويعمل كعمود فقري تشغيلي لـ NFTs الخاصة بالمحققين (validators). يكسب المحققون عبر الأجهزة مكافآت GUN للتحقق من المعاملات، ومع التحديثات المستقبلية، ستكون NFTs الخاصة بالمحققين مؤهلة لكسب المكافآت عبر عدة ألعاب.





داخل اللعبة، يعتبر GUN العملة الأساسية لـ Off The Grid. يمكن للاعبين استخدام GUN لتداول عناصر NFT، وشراء العتاد المخصص، ودفع الاشتراكات الشهرية وتمريرات المعارك، وتغطية نفقات داخل اللعبة مثل فك تشفير HEX وعمولات إعادة البيع. ومع دمج المزيد من الألعاب في نظام GUNZ البيئي، ستتوسع فائدة GUN من خلال تصميم معياري لدعم آليات الألعاب المتنوعة.









على عكس معظم مشاريع GameFi، تبنت Gunzilla Games نهج "اللعبة أولاً" بدلاً من "التوكن أولاً" لتوسيع السوق. يجذب Off The Grid اللاعبين التقليديين من خلال تقديم ملكية الأصول داخل اللعبة، بدلاً من الاعتماد على اقتصادات التوكن المعقدة. يمكن أن يجذب هذا النموذج جمهورًا أوسع من لاعبي الألعاب التقليديين ويفتح فرص نمو جديدة للألعاب القائمة على البلوكتشين. مع تزايد اعتماد أجهزة VR/AR وزيادة الطلب على تجارب الألعاب الغامرة، قد يكون GUNZ، برسوماته من فئة AAA وملكية الأصول اللامركزية، طبقة أساسية لجلب ألعاب البلوكتشين إلى التيار الرئيسي.





لقد أدركت MEXC هذا الاتجاه بسرعة واستمرت في كسب ثقة المستثمرين العالميين بفضل رسومها المنخفضة، وتنفيذ التداول الفائق السرعة، والتغطية الواسعة للأصول، والسيولة العميقة. كما أن دعمها القوي للمشاريع الناشئة جعلها منصة انطلاق للابتكارات الواعدة.





MEXC هي أول منصة تدرج كلًا من التداول الفوري والعقود الآجلة لـ GUN. يمكنك تداول GUN على MEXC برسوم منخفضة باتباع

هذه الخطوات:





1） افتح وسجل الدخول إلى تطبيق MEXC أو قم بزيارة الموقع الرسمي

2） في شريط البحث، اكتب GUN واختر إما زوج تداول GUN الفوري أو العقود الآجلة

3） اختر نوع الطلب، وأدخل الكمية والسعر، ثم أكد التداول





إخلاء المسؤولية:هذه المادة لا تشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات ذات صلة، كما أنها لا توصي بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يوفر تعلم MEXC هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المعنية والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون غير مرتبطة بهذه المنصة.



