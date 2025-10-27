ZeroTrust（ZERØ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00694423 $ 0.00694423 $ 0.00694423 24H最低價 $ 0.0084845 $ 0.0084845 $ 0.0084845 24H最高價 24H最低價 $ 0.00694423$ 0.00694423 $ 0.00694423 24H最高價 $ 0.0084845$ 0.0084845 $ 0.0084845 歷史最高 $ 0.0084845$ 0.0084845 $ 0.0084845 最低價 $ 0.00134542$ 0.00134542 $ 0.00134542 漲跌幅（1H） +7.13% 漲跌幅（1D） +19.82% 漲跌幅（7D） +48.48% 漲跌幅（7D） +48.48%

ZeroTrust（ZERØ）目前實時價格為 $0.00840814。過去 24 小時內，ZERØ 的交易價格在 $ 0.00694423 至 $ 0.0084845 之間波動，市場活躍度顯著。ZERØ 的歷史最高價為 $ 0.0084845，歷史最低價為 $ 0.00134542。

從短期表現來看，ZERØ 在過去 1 小時內的價格變動為 +7.13%，過去 24 小時內變動為 +19.82%，過去 7 天內累計變動為 +48.48%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ZeroTrust（ZERØ）市場資訊

市值 $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.43M$ 8.43M $ 8.43M 流通量 367.74M 367.74M 367.74M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ZeroTrust 的目前市值為 $ 3.10M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZERØ 的流通量為 367.74M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.43M。