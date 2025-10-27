whatever（WHATEVER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.0026641$ 0.0026641 $ 0.0026641 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.83% 漲跌幅（1D） +0.38% 漲跌幅（7D） +3.89% 漲跌幅（7D） +3.89%

whatever（WHATEVER）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，WHATEVER 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。WHATEVER 的歷史最高價為 $ 0.0026641，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WHATEVER 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.83%，過去 24 小時內變動為 +0.38%，過去 7 天內累計變動為 +3.89%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

whatever（WHATEVER）市場資訊

市值 $ 584.13K$ 584.13K $ 584.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 584.13K$ 584.13K $ 584.13K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,955,584.763565 999,955,584.763565 999,955,584.763565

whatever 的目前市值為 $ 584.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WHATEVER 的流通量為 999.96M，總供應量是 999955584.763565，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 584.13K。