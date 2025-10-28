WeWay（WWY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.080202$ 0.080202 $ 0.080202 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.07% 漲跌幅（1D） +6.79% 漲跌幅（7D） +37.48% 漲跌幅（7D） +37.48%

WeWay（WWY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，WWY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。WWY 的歷史最高價為 $ 0.080202，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WWY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.07%，過去 24 小時內變動為 +6.79%，過去 7 天內累計變動為 +37.48%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WeWay（WWY）市場資訊

市值 $ 102.43K$ 102.43K $ 102.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 105.16K$ 105.16K $ 105.16K 流通量 6.82B 6.82B 6.82B 總供應量 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

WeWay 的目前市值為 $ 102.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WWY 的流通量為 6.82B，總供應量是 6999999999.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 105.16K。