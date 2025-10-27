Taboshi（TABOSHI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 14.56 $ 14.56 $ 14.56 24H最低價 $ 15.9 $ 15.9 $ 15.9 24H最高價 24H最低價 $ 14.56$ 14.56 $ 14.56 24H最高價 $ 15.9$ 15.9 $ 15.9 歷史最高 $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 最低價 $ 12.53$ 12.53 $ 12.53 漲跌幅（1H） +0.50% 漲跌幅（1D） +6.94% 漲跌幅（7D） +3.84% 漲跌幅（7D） +3.84%

Taboshi（TABOSHI）目前實時價格為 $15.72。過去 24 小時內，TABOSHI 的交易價格在 $ 14.56 至 $ 15.9 之間波動，市場活躍度顯著。TABOSHI 的歷史最高價為 $ 47.25，歷史最低價為 $ 12.53。

從短期表現來看，TABOSHI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.50%，過去 24 小時內變動為 +6.94%，過去 7 天內累計變動為 +3.84%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Taboshi（TABOSHI）市場資訊

市值 $ 863.98K$ 863.98K $ 863.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M 流通量 54.95K 54.95K 54.95K 總供應量 185,964.0 185,964.0 185,964.0

Taboshi 的目前市值為 $ 863.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TABOSHI 的流通量為 54.95K，總供應量是 185964.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.92M。