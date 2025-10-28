Stream Guy（STREAMGUY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00147765$ 0.00147765 $ 0.00147765 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） +3.12% 漲跌幅（7D） -4.90% 漲跌幅（7D） -4.90%

Stream Guy（STREAMGUY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，STREAMGUY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。STREAMGUY 的歷史最高價為 $ 0.00147765，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，STREAMGUY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 +3.12%，過去 7 天內累計變動為 -4.90%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Stream Guy（STREAMGUY）市場資訊

市值 $ 35.16K$ 35.16K $ 35.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 35.16K$ 35.16K $ 35.16K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 總供應量 999,837,483.313869 999,837,483.313869 999,837,483.313869

Stream Guy 的目前市值為 $ 35.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STREAMGUY 的流通量為 999.84M，總供應量是 999837483.313869，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.16K。