PumpMeme（PM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 1.13 24H最高價 $ 1.14 歷史最高 $ 1.15 最低價 $ 1.026 漲跌幅（1H） +0.37% 漲跌幅（1D） +0.41% 漲跌幅（7D） -0.62%

PumpMeme（PM）目前實時價格為 $1.14。過去 24 小時內，PM 的交易價格在 $ 1.13 至 $ 1.14 之間波動，市場活躍度顯著。PM 的歷史最高價為 $ 1.15，歷史最低價為 $ 1.026。

從短期表現來看，PM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.37%，過去 24 小時內變動為 +0.41%，過去 7 天內累計變動為 -0.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PumpMeme（PM）市場資訊

市值 $ 19.32M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 113.66M 流通量 17.00M 總供應量 100,000,000.0

PumpMeme 的目前市值為 $ 19.32M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PM 的流通量為 17.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 113.66M。