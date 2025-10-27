PoolFans（FANS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +2.80% 漲跌幅（1D） -14.72% 漲跌幅（7D） +27.02% 漲跌幅（7D） +27.02%

PoolFans（FANS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，FANS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。FANS 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FANS 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.80%，過去 24 小時內變動為 -14.72%，過去 7 天內累計變動為 +27.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PoolFans（FANS）市場資訊

市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

PoolFans 的目前市值為 $ 1.12M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FANS 的流通量為 100.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.12M。