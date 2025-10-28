Plan Bee（PLANB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00010958 $ 0.00010958 $ 0.00010958 24H最低價 $ 0.00011915 $ 0.00011915 $ 0.00011915 24H最高價 24H最低價 $ 0.00010958$ 0.00010958 $ 0.00010958 24H最高價 $ 0.00011915$ 0.00011915 $ 0.00011915 歷史最高 $ 0.00048706$ 0.00048706 $ 0.00048706 最低價 $ 0.00009273$ 0.00009273 $ 0.00009273 漲跌幅（1H） +0.54% 漲跌幅（1D） +0.63% 漲跌幅（7D） -4.14% 漲跌幅（7D） -4.14%

Plan Bee（PLANB）目前實時價格為 $0.00011844。過去 24 小時內，PLANB 的交易價格在 $ 0.00010958 至 $ 0.00011915 之間波動，市場活躍度顯著。PLANB 的歷史最高價為 $ 0.00048706，歷史最低價為 $ 0.00009273。

從短期表現來看，PLANB 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.54%，過去 24 小時內變動為 +0.63%，過去 7 天內累計變動為 -4.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Plan Bee（PLANB）市場資訊

市值 $ 117.28K$ 117.28K $ 117.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 117.28K$ 117.28K $ 117.28K 流通量 990.20M 990.20M 990.20M 總供應量 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

Plan Bee 的目前市值為 $ 117.28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PLANB 的流通量為 990.20M，總供應量是 990197555.5912089，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 117.28K。