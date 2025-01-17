Orbit Protocol 圖標

Orbit Protocol 價格 (ORBIT)

USD

Orbit Protocol (ORBIT) 實時價格圖表

$0.00371597
$0.00371597$0.00371597
-2.80%(1D)

今天 Orbit Protocol (ORBIT) 的價格

今天 Orbit Protocol (ORBIT) 的實時價格爲 0.00371597 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ORBIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Orbit Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 519.93 USD
- Orbit Protocol 當天價格變化爲 -2.80%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Orbit Protocol (ORBIT) 價格表現 USD

今天內，Orbit Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000107066921464537
在過去30天內，Orbit Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010981546
在過去60天內，Orbit Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014231715
在過去90天內，Orbit Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003053762804123286

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000107066921464537-2.80%
30天$ -0.0010981546-29.55%
60天$ -0.0014231715-38.29%
90天$ -0.003053762804123286-45.10%

Orbit Protocol (ORBIT) 價格分析

Orbit Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00364198
$ 0.00364198$ 0.00364198

$ 0.00400977
$ 0.00400977$ 0.00400977

$ 3.29
$ 3.29$ 3.29

+0.10%

-2.80%

-1.62%

Orbit Protocol (ORBIT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 519.93
$ 519.93$ 519.93

0.00
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什麼是Orbit Protocol (ORBIT)

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Orbit Protocol (ORBIT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Orbit Protocol (ORBIT) 的其他問題

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ORBIT 兌換爲當地貨幣

1 ORBIT 兌換 AUD
A$0.005945552
1 ORBIT 兌換 GBP
0.0030099357
1 ORBIT 兌換 EUR
0.0036044909
1 ORBIT 兌換 USD
$0.00371597
1 ORBIT 兌換 MYR
RM0.016721865
1 ORBIT 兌換 TRY
0.1316196574
1 ORBIT 兌換 JPY
¥0.5769043425
1 ORBIT 兌換 RUB
0.3831908264
1 ORBIT 兌換 INR
0.321803002
1 ORBIT 兌換 IDR
Rp60.9175312368
1 ORBIT 兌換 PHP
0.2177186823
1 ORBIT 兌換 EGP
￡E.0.187284888
1 ORBIT 兌換 BRL
R$0.0224816185
1 ORBIT 兌換 CAD
C$0.0053138371
1 ORBIT 兌換 BDT
0.4517876326
1 ORBIT 兌換 NGN
5.7881063511
1 ORBIT 兌換 UAH
0.1567396146
1 ORBIT 兌換 VES
Bs0.20066238
1 ORBIT 兌換 PKR
Rs1.0367927897
1 ORBIT 兌換 KZT
1.971322085
1 ORBIT 兌換 THB
฿0.1283496038
1 ORBIT 兌換 TWD
NT$0.1222925727
1 ORBIT 兌換 CHF
Fr0.0033815327
1 ORBIT 兌換 HKD
HK$0.0289102466
1 ORBIT 兌換 MAD
.د.م0.0373454985