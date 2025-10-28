Itty Bitty（ITTY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00008374 24H最高價 $ 0.00010111 歷史最高 $ 0.00045914 最低價 $ 0.00005505 漲跌幅（1H） +0.20% 漲跌幅（1D） -5.32% 漲跌幅（7D） -28.12%

Itty Bitty（ITTY）目前實時價格為 $0.00008622。過去 24 小時內，ITTY 的交易價格在 $ 0.00008374 至 $ 0.00010111 之間波動，市場活躍度顯著。ITTY 的歷史最高價為 $ 0.00045914，歷史最低價為 $ 0.00005505。

從短期表現來看，ITTY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.20%，過去 24 小時內變動為 -5.32%，過去 7 天內累計變動為 -28.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Itty Bitty（ITTY）市場資訊

市值 $ 86.61K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 86.61K 流通量 999.87M 總供應量 999,874,150.473189

Itty Bitty 的目前市值為 $ 86.61K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ITTY 的流通量為 999.87M，總供應量是 999874150.473189，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 86.61K。