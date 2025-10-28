HyperStrategy（HSTR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.082454 24H最高價 $ 0.088245 歷史最高 $ 2.48 最低價 $ 0.064372 漲跌幅（1H） -0.06% 漲跌幅（1D） -5.40% 漲跌幅（7D） -3.84%

HyperStrategy（HSTR）目前實時價格為 $0.082671。過去 24 小時內，HSTR 的交易價格在 $ 0.082454 至 $ 0.088245 之間波動，市場活躍度顯著。HSTR 的歷史最高價為 $ 2.48，歷史最低價為 $ 0.064372。

從短期表現來看，HSTR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.06%，過去 24 小時內變動為 -5.40%，過去 7 天內累計變動為 -3.84%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

HyperStrategy（HSTR）市場資訊

市值 $ 82.45K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 82.45K 流通量 1.00M 總供應量 1,000,000.0

HyperStrategy 的目前市值為 $ 82.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HSTR 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 82.45K。