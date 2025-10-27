Hydrex（HYDX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.312028 $ 0.312028 $ 0.312028 24H最低價 $ 0.350735 $ 0.350735 $ 0.350735 24H最高價 24H最低價 $ 0.312028$ 0.312028 $ 0.312028 24H最高價 $ 0.350735$ 0.350735 $ 0.350735 歷史最高 $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 最低價 $ 0.127003$ 0.127003 $ 0.127003 漲跌幅（1H） -0.83% 漲跌幅（1D） -6.69% 漲跌幅（7D） -37.79% 漲跌幅（7D） -37.79%

Hydrex（HYDX）目前實時價格為 $0.313796。過去 24 小時內，HYDX 的交易價格在 $ 0.312028 至 $ 0.350735 之間波動，市場活躍度顯著。HYDX 的歷史最高價為 $ 1.2，歷史最低價為 $ 0.127003。

從短期表現來看，HYDX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.83%，過去 24 小時內變動為 -6.69%，過去 7 天內累計變動為 -37.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hydrex（HYDX）市場資訊

市值 $ 6.81M$ 6.81M $ 6.81M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.81M$ 11.81M $ 11.81M 流通量 21.69M 21.69M 21.69M 總供應量 37,630,333.65062117 37,630,333.65062117 37,630,333.65062117

Hydrex 的目前市值為 $ 6.81M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HYDX 的流通量為 21.69M，總供應量是 37630333.65062117，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.81M。