Hydrex 目前實時價格為 0.313796 USD。跟蹤 HYDX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 HYDX 價格趨勢。Hydrex 目前實時價格為 0.313796 USD。跟蹤 HYDX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 HYDX 價格趨勢。

更多關於 HYDX

HYDX 價格資訊

HYDX 白皮書

HYDX 幣種官網

HYDX 代幣經濟

HYDX 價格預測

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Hydrex 圖標

Hydrex 價格 (HYDX)

未上架

1 HYDX 兌換為 USD 的實時價格：

$0.313796
$0.313796$0.313796
-6.60%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
Hydrex (HYDX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:10:11 (UTC+8)

Hydrex（HYDX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.312028
$ 0.312028$ 0.312028
24H最低價
$ 0.350735
$ 0.350735$ 0.350735
24H最高價

$ 0.312028
$ 0.312028$ 0.312028

$ 0.350735
$ 0.350735$ 0.350735

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 0.127003
$ 0.127003$ 0.127003

-0.83%

-6.69%

-37.79%

-37.79%

Hydrex（HYDX）目前實時價格為 $0.313796。過去 24 小時內，HYDX 的交易價格在 $ 0.312028$ 0.350735 之間波動，市場活躍度顯著。HYDX 的歷史最高價為 $ 1.2，歷史最低價為 $ 0.127003

從短期表現來看，HYDX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.83%，過去 24 小時內變動為 -6.69%，過去 7 天內累計變動為 -37.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hydrex（HYDX）市場資訊

$ 6.81M
$ 6.81M$ 6.81M

--
----

$ 11.81M
$ 11.81M$ 11.81M

21.69M
21.69M 21.69M

37,630,333.65062117
37,630,333.65062117 37,630,333.65062117

Hydrex 的目前市值為 $ 6.81M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HYDX 的流通量為 21.69M，總供應量是 37630333.65062117，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.81M

Hydrex（HYDX）價格歷史 USD

今天內，Hydrex 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0225031788910063
在過去30天內，Hydrex 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.3707632161
在過去60天內，Hydrex 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，Hydrex 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0225031788910063-6.69%
30天$ +0.3707632161+118.15%
60天$ 0--
90天$ 0--

什麼是Hydrex (HYDX)

Hydrex is the MetaDEX & Liquidity Infrastructure purpose-built for Base. By combining automated strategies, liquid-backed tokenomics, and Base's powerful distribution channels, Hydrex removes the barriers to yield. It's designed as a coordination system where weekly community governance directs HYDX emissions & protocol revenue. Value flows to where liquidity and volume are most productive, based on protocol alignment.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Hydrex (HYDX) 資源

白皮書
官網

Hydrex 價格預測 (USD)

Hydrex（HYDX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Hydrex（HYDX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Hydrex 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Hydrex 價格預測

HYDX 兌換為當地貨幣

Hydrex（HYDX）代幣經濟

了解 Hydrex（HYDX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 HYDX 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Hydrex (HYDX) 的其他問題

Hydrex（HYDX）今日價格是多少？
HYDX 實時價格為 0.313796 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 HYDX 兌 USD 的價格是多少？
目前 HYDX 兌 USD 的價格為 $ 0.313796。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Hydrex 的市值是多少？
HYDX 的市值為 $ 6.81M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
HYDX 的流通供應量是多少？
HYDX 的流通供應量為 21.69M USD
HYDX 的歷史最高價（ATH）是多少？
HYDX 的歷史最高價是 1.2 USD
HYDX 的歷史最低價（ATL）是多少？
HYDX 的歷史最低價是 0.127003 USD
HYDX 的交易量是多少？
HYDX 的 24 小時實時交易量為 -- USD
HYDX 今年會漲嗎？
HYDX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 HYDX 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:10:11 (UTC+8)

Hydrex（HYDX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$114,769.57
$114,769.57$114,769.57

+0.94%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,154.60
$4,154.60$4,154.60

+1.94%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04809
$0.04809$0.04809

+52.13%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.14
$199.14$199.14

-0.21%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.4271
$5.4271$5.4271

-13.03%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,154.60
$4,154.60$4,154.60

+1.94%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$114,769.57
$114,769.57$114,769.57

+0.94%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.14
$199.14$199.14

-0.21%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6084
$2.6084$2.6084

-1.21%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20197
$0.20197$0.20197

-0.53%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Rome 圖標

Rome

ROME

$0.001816
$0.001816$0.001816

+202.66%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02469
$0.02469$0.02469

+146.90%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.1993
$0.1993$0.1993

+298.60%

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000002000
$0.000000000000000000002000$0.000000000000000000002000

+166.31%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04342
$0.04342$0.04342

+117.10%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003612
$0.0003612$0.0003612

+81.23%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000637
$0.0000000637$0.0000000637

+59.25%