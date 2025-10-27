END（END）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00820115 24H最低價 $ 0.00868894 24H最高價 歷史最高 $ 0.087624 最低價 $ 0.00383942 漲跌幅（1H） +0.10% 漲跌幅（1D） -1.21% 漲跌幅（7D） -1.32%

END（END）目前實時價格為 $0.00824568。過去 24 小時內，END 的交易價格在 $ 0.00820115 至 $ 0.00868894 之間波動，市場活躍度顯著。END 的歷史最高價為 $ 0.087624，歷史最低價為 $ 0.00383942。

從短期表現來看，END 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.10%，過去 24 小時內變動為 -1.21%，過去 7 天內累計變動為 -1.32%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

END（END）市場資訊

市值 $ 994.43K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 4.12M 流通量 120.81M 總供應量 500,000,000.0

END 的目前市值為 $ 994.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。END 的流通量為 120.81M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.12M。