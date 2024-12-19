Elixir deUSD 價格 (DEUSD)
今天 Elixir deUSD (DEUSD) 的實時價格爲 0.999821 USD。目前其市值爲 $ 221.05M USD。DEUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Elixir deUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.69M USD
- Elixir deUSD 當天價格變化爲 -0.08%
- 其循環供應量爲 221.10M USD
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今天內，Elixir deUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00087847618892。
在過去30天內，Elixir deUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001142795。
在過去60天內，Elixir deUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002764505。
在過去90天內，Elixir deUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004395587093698。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00087847618892
|-0.08%
|30天
|$ +0.0001142795
|+0.01%
|60天
|$ +0.0002764505
|+0.03%
|90天
|$ -0.0004395587093698
|-0.04%
Elixir deUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.42%
-0.08%
-0.17%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Elixir's deUSD serves as the rails for institutional assets to natively enter DeFi. Used exclusively by Securitize, deUSD is the default currency bringing on-chain composability for BlackRock, Hamilton Lane, and other institutions. deUSD is natively yield bearing, earning from a mixture of treasuries and funding yield. This yield flows directly to the staked version of the asset (sdeUSD). deUSD is a key component of the Elixir ecosystem and will serve as preferred collateral for orderbook exchanges.
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|1 DEUSD 兌換 AUD
A$1.5997136
|1 DEUSD 兌換 GBP
￡0.78985859
|1 DEUSD 兌換 EUR
€0.95982816
|1 DEUSD 兌換 USD
$0.999821
|1 DEUSD 兌換 MYR
RM4.4991945
|1 DEUSD 兌換 TRY
₺35.04372605
|1 DEUSD 兌換 JPY
¥156.90190953
|1 DEUSD 兌換 RUB
₽103.4814735
|1 DEUSD 兌換 INR
₹85.10476352
|1 DEUSD 兌換 IDR
Rp16,390.50557424
|1 DEUSD 兌換 PHP
₱59.03943005
|1 DEUSD 兌換 EGP
￡E.50.90088711
|1 DEUSD 兌換 BRL
R$6.2988723
|1 DEUSD 兌換 CAD
C$1.42974403
|1 DEUSD 兌換 BDT
৳119.4786095
|1 DEUSD 兌換 NGN
₦1,554.9216192
|1 DEUSD 兌換 UAH
₴41.96248737
|1 DEUSD 兌換 VES
Bs49.99105
|1 DEUSD 兌換 PKR
Rs278.19019504
|1 DEUSD 兌換 KZT
₸522.63643133
|1 DEUSD 兌換 THB
฿34.4938245
|1 DEUSD 兌換 TWD
NT$32.62415923
|1 DEUSD 兌換 CHF
Fr0.88984069
|1 DEUSD 兌換 HKD
HK$7.76860917
|1 DEUSD 兌換 MAD
.د.م9.97821358