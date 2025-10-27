Deri Protocol（DERI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00446739 $ 0.00446739 $ 0.00446739 24H最低價 $ 0.00510326 $ 0.00510326 $ 0.00510326 24H最高價 24H最低價 $ 0.00446739$ 0.00446739 $ 0.00446739 24H最高價 $ 0.00510326$ 0.00510326 $ 0.00510326 歷史最高 $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 最低價 $ 0.00200107$ 0.00200107 $ 0.00200107 漲跌幅（1H） +2.93% 漲跌幅（1D） +7.57% 漲跌幅（7D） +12.29% 漲跌幅（7D） +12.29%

Deri Protocol（DERI）目前實時價格為 $0.00509557。過去 24 小時內，DERI 的交易價格在 $ 0.00446739 至 $ 0.00510326 之間波動，市場活躍度顯著。DERI 的歷史最高價為 $ 3.77，歷史最低價為 $ 0.00200107。

從短期表現來看，DERI 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.93%，過去 24 小時內變動為 +7.57%，過去 7 天內累計變動為 +12.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Deri Protocol（DERI）市場資訊

市值 $ 664.09K$ 664.09K $ 664.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M 流通量 131.19M 131.19M 131.19M 總供應量 490,127,939.592577 490,127,939.592577 490,127,939.592577

Deri Protocol 的目前市值為 $ 664.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DERI 的流通量為 131.19M，總供應量是 490127939.592577，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.48M。