Coded for millions（CODED）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.58% 漲跌幅（1D） -6.60% 漲跌幅（7D） -16.53% 漲跌幅（7D） -16.53%

Coded for millions（CODED）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CODED 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CODED 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CODED 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.58%，過去 24 小時內變動為 -6.60%，過去 7 天內累計變動為 -16.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Coded for millions（CODED）市場資訊

市值 $ 77.77K$ 77.77K $ 77.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 77.77K$ 77.77K $ 77.77K 流通量 999.85M 999.85M 999.85M 總供應量 999,852,706.431313 999,852,706.431313 999,852,706.431313

Coded for millions 的目前市值為 $ 77.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CODED 的流通量為 999.85M，總供應量是 999852706.431313，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.77K。