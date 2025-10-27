CheckDot（CDT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.068175 24H最高價 $ 0.072223 歷史最高 $ 1.33 最低價 $ 0.00930431 漲跌幅（1H） -0.96% 漲跌幅（1D） +2.56% 漲跌幅（7D） -0.71%

CheckDot（CDT）目前實時價格為 $0.070232。過去 24 小時內，CDT 的交易價格在 $ 0.068175 至 $ 0.072223 之間波動，市場活躍度顯著。CDT 的歷史最高價為 $ 1.33，歷史最低價為 $ 0.00930431。

從短期表現來看，CDT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.96%，過去 24 小時內變動為 +2.56%，過去 7 天內累計變動為 -0.71%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CheckDot（CDT）市場資訊

市值 $ 519.06K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 702.32K 流通量 7.39M 總供應量 9,999,250.0

CheckDot 的目前市值為 $ 519.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CDT 的流通量為 7.39M，總供應量是 9999250.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 702.32K。