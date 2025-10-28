Bubblebid（BBB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00056476 $ 0.00056476 $ 0.00056476 24H最低價 $ 0.00062625 $ 0.00062625 $ 0.00062625 24H最高價 24H最低價 $ 0.00056476$ 0.00056476 $ 0.00056476 24H最高價 $ 0.00062625$ 0.00062625 $ 0.00062625 歷史最高 $ 0.01369516$ 0.01369516 $ 0.01369516 最低價 $ 0.0004284$ 0.0004284 $ 0.0004284 漲跌幅（1H） +0.61% 漲跌幅（1D） -6.51% 漲跌幅（7D） +16.58% 漲跌幅（7D） +16.58%

Bubblebid（BBB）目前實時價格為 $0.00057292。過去 24 小時內，BBB 的交易價格在 $ 0.00056476 至 $ 0.00062625 之間波動，市場活躍度顯著。BBB 的歷史最高價為 $ 0.01369516，歷史最低價為 $ 0.0004284。

從短期表現來看，BBB 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.61%，過去 24 小時內變動為 -6.51%，過去 7 天內累計變動為 +16.58%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bubblebid（BBB）市場資訊

市值 $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Bubblebid 的目前市值為 $ 12.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BBB 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.01K。