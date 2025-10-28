BETA（BETA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00007818 $ 0.00007818 $ 0.00007818 24H最低價 $ 0.00008476 $ 0.00008476 $ 0.00008476 24H最高價 24H最低價 $ 0.00007818$ 0.00007818 $ 0.00007818 24H最高價 $ 0.00008476$ 0.00008476 $ 0.00008476 歷史最高 $ 0.00068728$ 0.00068728 $ 0.00068728 最低價 $ 0.0000362$ 0.0000362 $ 0.0000362 漲跌幅（1H） +0.43% 漲跌幅（1D） +6.77% 漲跌幅（7D） -4.63% 漲跌幅（7D） -4.63%

BETA（BETA）目前實時價格為 $0.00008434。過去 24 小時內，BETA 的交易價格在 $ 0.00007818 至 $ 0.00008476 之間波動，市場活躍度顯著。BETA 的歷史最高價為 $ 0.00068728，歷史最低價為 $ 0.0000362。

從短期表現來看，BETA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.43%，過去 24 小時內變動為 +6.77%，過去 7 天內累計變動為 -4.63%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BETA（BETA）市場資訊

市值 $ 84.34K$ 84.34K $ 84.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 84.34K$ 84.34K $ 84.34K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BETA 的目前市值為 $ 84.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BETA 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 84.34K。