Echo 是一個比特幣流動性聚合和收益基礎設施層，旨在解決 BTC 流動性在不同形式（例如原生 BTC、BTC LST 和包裝 BTC）之間的碎片化問題。它簡化了 BTC 與 DeFi 的集成，同時透過創新的收益解決方案最大化收益。