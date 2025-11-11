AriaAI 是一項新一代遊戲開發和發行實驗，靈感源自迪士尼風格的沉浸式世界和人工智慧技術，並以自身 IP 相關的遊戲玩法為核心進行設計。它代表著將 Web2 品質的遊戲設計和發行標準帶入 Web3 時代的重大飛躍。透過整合人工智慧，ARIA 正在演變成一個充滿活力、自適應的遊戲世界——擁有智慧 NPC、個人化故事敘述、人工智慧生成的內容以及與玩家共同成長的動態遊戲玩法。 $Aria 是 Aria 的原生代幣。