The Altar of Creativity 是一項由 Web3 驅動的計劃，旨在將人類的創意引入一個名為「建築師」的人工智慧生態系統。用戶提交創意——從夢想到大膽的概念——然後由人工智慧進行處理，人工智慧會對原創性進行評分，對輸入進行向量化、事實核查，並將其儲存在鏈上。