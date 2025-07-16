什麼是 XRP？一個高效、可擴展的全球支付與價值交換網路

在沉寂多年後，XRP 再度成為市場焦點。不論是圍繞其母公司 Ripple 的監管戰告一段落，還是 XRPFi、ETF 等熱潮的疊加，XRP 似乎正以一種全新的方式回歸大眾視野。 1.什麼是 XRP ？ 1.1 XRP 基本介紹 XRP 是 Ripple 於 2012 年發行的原生加密資產，旨在構建一個面向全球金融機構的實時支付清算系統。不同於比特幣的工作量證明機制，XRP 基於 Ripple 協議在沉寂多年後，XRP 再度成為市場焦點。不論是圍繞其母公司 Ripple 的監管戰告一段落，還是 XRPFi、ETF 等熱潮的疊加，XRP 似乎正以一種全新的方式回歸大眾視野。 1.什麼是 XRP ？ 1.1 XRP 基本介紹 XRP 是 Ripple 於 2012 年發行的原生加密資產，旨在構建一個面向全球金融機構的實時支付清算系統。不同於比特幣的工作量證明機制，XRP 基於 Ripple 協議
在沉寂多年後，XRP 再度成為市場焦點。不論是圍繞其母公司 Ripple 的監管戰告一段落，還是 XRPFi、ETF 等熱潮的疊加，XRP 似乎正以一種全新的方式回歸大眾視野。

1.什麼是 XRP ？


1.1 XRP 基本介紹


XRP 是 Ripple 於 2012 年發行的原生加密資產，旨在構建一個面向全球金融機構的實時支付清算系統。不同於比特幣的工作量證明機制，XRP 基於 Ripple 協議共識算法（RPCA），在實現低能耗的同時，能在 3–5 秒內完成跨境支付，單筆交易成本低廉，具有高吞吐、低延遲、可擴展等特性。

作為一種「橋接貨幣」，XRP 的最大價值並不在於「去中心化敘事」，而是透過與銀行、支付機構對接，降低國際匯款的成本與時間。截至 2025 年，Ripple 已與超過 70 個國家的 300+ 金融機構建立合作，包括 SBI、日本樂天銀行、沙特阿拉伯央行等。

1.2 XRP 的核心優勢


XRP 網絡平均交易確認時間僅需 3 到 5 秒，遠遠快於傳統銀行系統動輒幾天的轉帳速度。其每秒可處理約 1500 筆交易，且具備擴展性，未來可透過協議升級實現更高吞吐量。

交易費用方面，XRP 的每筆交易成本極低，通常不足 $0.01 美元。與比特幣或以太坊在高峰期的高昂手續費相比，XRP 為小額與大額支付場景都提供了經濟可行的解決方案。

XRP 的總量在創立之初即一次性發行完畢，共計 1000 億枚。該機制避免了比特幣式的「挖礦」所帶來的能源消耗與硬件浪費。網絡採用 Ripple 獨特的共識算法 RPCA（Ripple Protocol Consensus Algorithm），由一組預選驗證節點共同維護帳本一致性。

在現實世界中，不同國家的貨幣匯率經常無法直接兌換，必須透過美元或歐元等「中間貨幣」進行兌換。XRP 旨在成為這種「橋接資產」，透過提供即時流動性，在兩種缺乏直接兌換市場的貨幣之間架起橋樑。這種「On-Demand Liquidity（ODL）」機制已被多個國家的金融機構試點使用，尤其在拉美和東南亞等區域表現活躍。

1.3 RippleNet 與應用生態


Ripple 推出的 RippleNet 網絡包括多個組件：

  • xCurrent：用於銀行之間的資訊傳輸和結算。
  • xRapid（已整合ODL）：利用 XRP 提供即時流動性，減少預存資金需求。
  • xVia：為企業客戶提供簡單的支付介面。

這些服務已經整合為更統一的 Ripple Payments 解決方案，服務客戶包括 Santander、American Express、Standard Chartered 等全球大型金融機構。

2.市場表現：ETF熱潮與技術面的博弈


2025 年，XRP 市場表現亮眼，價格經歷顯著波動後整體呈現上漲趨勢。年初，XRP 價格穩步上揚，最高上漲至 3.39 美元附近。截至發稿，XRP 當前報價為 2.24 美元，24 小時成交額超 1 億美元，市值排名全球第四，僅次於 BTCETH 與 USDT。


從技術面來看，XRP 價格當前處於上升楔形整理區間，支撐位集中於 2.10 美元與 2.00美元。一旦跌破，恐引發回撤至 1.78 美元；而若能突破 2.35 – 2.40 美元壓力帶，XRP 將可能開啟下一輪上漲目標區間：2.90 – 3.20 美元。

3.XRP 現貨 ETF 進展：獲批機率飆升，市場信心增強


3.1 獲批機率飆升


在加密貨幣市場，ETF 的獲批一直是投資者關注的焦點。根據 Polymarket 資料顯示，美國證券交易委員會（SEC）在 2025 年批准 XRP 現貨 ETF 的可能性已飆升至 98%。這一消息的傳出立即引發了市場的廣泛關注和討論，投資者對 XRP 現貨 ETF 的獲批充滿期待。


3.2 主要金融機構申請


隨著 XRP 現貨 ETF 獲批機率的提升，多家主要金融機構如 BitwiseGrayscaleFranklin Templeton 21Shares 等紛紛提交了 XRP 現貨 ETF申請。這些申請不僅體現了市場對受監管 XRP 投資工具的需求日益強勁，也為 XRP 現貨 ETF 的獲批提供了有力支援。

3.3 市場影響分析


XRP 現貨 ETF 的獲批將意味著更多機構資本進入 XRP 市場，顯著放大對 XRP 的市場需求並可能推高價格。此外，XRP 現貨 ETF 獲批還將提升 XRP 的市場認可度和合規性，為 XRP 的長期發展奠定堅實基礎。

4.XRP 的第三次重估時代


作為「最老一代」公鏈資產，XRP 曾一度被視為「傳統、合規、過時」的代名詞。然而，在經歷了跨境支付、訴訟風波、市場低迷和 ETF 重燃的多重轉變後，XRP 已不再是那個「只是為銀行服務的通道幣」，而正在成為全球數字金融底層架構的一部分。未來三個月，XRP 不僅是投機者的短打標的，更是全球加密敘事中不可忽視的宏觀變量。

5.如何在 MEXC 購買 $XRP ？


XRP 的崛起，不僅標誌著其在全球支付清算系統中的基石地位日益穩固，更預示著其作為全球數字金融底層架構一部分的無限潛力。隨著 XRP 現貨 ETF 獲批預期的升溫、市場認可度的持續提升以及應用場景的不斷拓展，XRP 正逐步成為投資者眼中的新寵。對於那些敏銳捕捉市場機遇、渴望在 XRP 投資領域分一杯羹的投資者而言，選擇一個既安全又便捷、交易費率還低廉的交易平台，無疑是開啟成功投資之旅的關鍵一步。

MEXC平台，正是這樣一個理想之選。一直以來，MEXC 平台不僅流動性充裕，交易深度上佳，還提供了超低費率的代幣交易服務，讓投資者在享受高效交易體驗的同時，也能最大限度地降低交易成本，提升投資回報。您可以在 MEXC 以超低費率進行 XRP 代幣交易。

1）打開並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 XRP 代幣名稱，選擇 XRP 的現貨交易或者合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

此外，MEXC 還推出了XRP 0費率活動現貨活動，用戶可以享受更低的交易成本，省更多、交易更多、賺更多。選擇MEXC 平台投資 XRP，意味著您將擁有一個安全、便捷且充滿機遇的交易環境。在這裏，您可以緊跟市場動態，把握每一個投資機會。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


