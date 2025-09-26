MIRA Network (MIRA 幣) 是什麼？AI驗證加密貨幣代幣完整指南

在快速發展的人工智慧世界中，有一個關鍵挑戰威脅著限制AI的變革潛力：可靠性。儘管AI系統在生成創意內容方面表現出色，但由於神經網路的固有限制，它們經常產生不正確的資訊。MIRA Network作為這一根本問題的突破性解決方案出現，為AI輸出提供了開創性的去中心化驗證協定。這份全面指南探討了MIRA Network對無信任AI驗證的創新方法如何運作，$MIRA代幣在為這個生態系統提供動力方面的作用，以及為什麼這項技術代表了實現真正自主AI系統的關鍵一步。無論您是加密貨幣投資者、AI愛好者，還是希望了解已驗證智慧未來的開發者，這篇文章都提供了您需要了解的關於MIRA Network革命性基礎設施的一切。





關鍵要點：

MIRA Network是一個開創性的去中心化協定，通過區塊鏈共識驗證解決AI可靠性問題。

$MIRA代幣在Base區塊鏈上以10億總供應量和19.12%初始流通量為網路提供動力。

節點運營商質押MIRA代幣以獲得誠實AI驗證的獎勵，同時面臨惡意行為的懲罰。

平台通過其Verified Generate API和Mira Flows市場提供95%以上的準確AI驗證。

MIRA既作為治理代幣，也作為整個AI驗證生態系統的基礎交易對。





MIRA Network是一個開創性的去中心化驗證協定，旨在通過無信任共識解決AI的根本可靠性問題。建立在尖端區塊鏈技術之上，MIRA通過將複雜內容分解為可獨立驗證的聲明，將不可靠的AI輸出轉換為加密驗證的資訊。這些聲明隨後由分散式AI模型網路處理，節點運營商通過混合工作量證明和權益證明機制獲得經濟激勵以提供誠實驗證。

網路作為ERC-20協定在Base區塊鏈上運行，使任何AI生成的內容都能在不依賴中心化機構的情況下得到驗證。通過將人工智慧與區塊鏈技術相結合，MIRA創造了一種新範式，AI系統可以以前所未有的可靠性自主運行，解決了阻止AI在各行業達到其完全變革潛力的核心挑戰。

MIRA Network $MIRA代幣 完整的去中心化AI驗證協定 Base上的原生ERC-20加密貨幣 實現無信任AI驗證的基礎設施 為網路提供動力的經濟激勵機制 驗證者和驗證流程的網路 API存取和服務的交換媒介 將AI內容轉換為可驗證聲明 協定決策的治理代幣 服務開發者、企業和AI應用 網路安全的質押資產 整個生態系統和技術平台 使生態系統運作的燃料

這種關係反映了傳統的區塊鏈生態系統：MIRA Network是全面的基礎設施，而$MIRA代幣作為原生貨幣，使該基礎設施內的所有經濟活動、安全和治理成為可能。









現代AI系統面臨兩種主要錯誤類型，阻止了自主運行：幻覺和偏見。幻覺代表精度錯誤，模型產生不一致的輸出，而偏見表現為從基本事實的系統性偏差。當前的錯誤率對於AI在重要場景中獨立運行仍然太高，在AI的理論能力和實際應用之間創造了根本性差距。

AI模型建構者面臨一個不可能的選擇：策劃訓練數據以減少幻覺不可避免地通過選擇標準引入偏見，而在多樣化數據源上訓練以最小化偏見則導致幻覺增加。這在AI性能中創造了一個不變的邊界，無論規模或架構如何，沒有單一模型能夠同時最小化兩種錯誤類型。

簡單地在中心化控制下組合多個模型無法解決可靠性挑戰，因為模型選擇本身引入了系統性錯誤。中心化策展者的選擇不可避免地反映特定觀點和限制，而許多真理在不同文化、地區和領域中本質上是情境性的。

真正的AI可靠性需要只能從去中心化參與中產生的真正多樣化觀點。MIRA通過創建基於區塊鏈的網路解決了這個問題，多個AI模型通過共識集體確定聲明有效性，使操縱在計算和經濟上變得不切實際，同時激勵專業領域模型和多樣化觀點的發展。









MIRA Network由Ninad Naik、Sidhartha Doddipalli和Karan Sirdesai領導的有遠見的技術專家團隊創立，他們認識到AI的變革潛力受到根本可靠性挑戰的限制。該專案源於這樣的理解：儘管AI在生成合理輸出方面表現出色，但在高風險場景中為自主運行提供所需的無錯誤結果方面卻難以可靠地提供。

創始團隊的願景超越了簡單的驗證，擴展到為自主AI創建全面基礎設施——一套完整的協定堆疊，使AI代理能夠相互發現、交易價值、維護記憶並協調複雜任務。這一雄心勃勃的目標導致了突破性技術的發展，包括SQL的首個亞秒零知識協處理器和AI驗證的創新共識機制。

最近，該專案經歷了獨立Mira基金會的建立，該基金會負責指導網路的長期發展和去中心化。這種向以社區為中心的治理的轉變代表了確保協定保持可信中立、抗審查並與其構建自主AI基礎設施的核心使命保持一致的關鍵步驟。









MIRA的核心創新將複雜的AI生成內容轉換為多個AI模型可以集體驗證的獨立可驗證聲明。這個過程通過以每個驗證者處理具有一致上下文和觀點的相同問題的方式標準化輸出，確保跨節點的系統性驗證。

網路將工作量證明（誠實推理）與權益證明（經濟對齊）相結合，為誠實驗證創建可持續激勵。與涉及加密謎題的傳統區塊鏈PoW不同，MIRA的工作包括有意義的AI推理計算，由質押價值支持以防止通過隨機響應進行遊戲化。

內容轉換將複雜材料分解為隨機分佈在節點間的實體-聲明對，確保沒有單一運營商能夠重建完整的候選內容。這種方法通過多層密碼保護維護驗證完整性的同時保護客戶隱私。

網路基於三個基本原則運行：通過質押要求的理性經濟行為、通過質押價值分佈的多數誠實控制，以及通過多樣化驗證者模型的自然偏見減少。這些原則創造了強化循環，經濟激勵吸引多樣化參與者，他們的不同觀點加強安全性。

隨著網路增長，增加的費用產生使更好的驗證獎勵成為可能，吸引更多節點運營商並推動準確性、成本和延遲的改善。這創造了有機安全強化，質押要求隨著網路價值上升，而模型多樣性通過專業化擴展。





MIRA使企業能夠部署具有輸出準確性密碼保證的AI系統，在醫療診斷、法律檔案分析和金融風險評估等高風險領域特別有價值，這些領域的錯誤會帶來重大後果。

網路的Verified Generate API通過OpenAI相容介面提供95%以上的準確性，相比前沿模型減少錯誤，同時降低人工監督需求。開發者在專注於差異化而非驗證基礎設施的同時獲得更快的市場投放時間。

MIRA提供基礎協定，使AI代理能夠大規模自主運行，包括認證、支付、記憶管理和計算協調。這個基礎設施成為各行業自主AI應用的經濟軌道。

該協定使可驗證資料市場的創建成為可能，供應商可以提供具有細粒度存取控制和密碼保證的資料集，而消費者則獲得由經濟安全支持的防篡改資訊。

MIRA的驗證能力延伸至區塊鏈生態系統，使AI應用能夠處理和驗證來自多個網路的資訊，同時保持一致的可靠性標準和經濟激勵。





$MIRA代幣具有10億代幣的固定總供應量，根據「網路屬於使用、構建和保護它的人」的理念進行分配。分配反映了這種以社區為中心的方法：

6% 初始空投 ：早期生態系統參與者，包括Klok和Astro應用用戶、節點委託人、Kaito yappers、生態系統質押者和Discord社區成員

16% 未來節點獎勵 ：對執行誠實推理的驗證者的程式化發行，確保長期網路安全和經濟對齊

26% 生態系統儲備 ：逐步發佈的開發者補助金、商業夥伴關係和成長激勵，以支援可持續的生態系統擴展

20% 核心貢獻者 ：現有和未來團隊成員，具有36個月歸屬計劃和12個月懸崖期，確保長期承諾對齊

14% 早期投資者 ：提供早期資本的戰略合作夥伴，具有24個月歸屬計劃和12個月懸崖期以實現成長對齊

15% 基金會 ：協定開發、治理、研究倡議和庫存儲備，具有36個月歸屬和6個月懸崖期

3% 流動性激勵：確保健康交易存取的做市、交易所上市和流動性計劃

TGE時 ：19.12%流通供應量（初始空投完全解鎖，生態系統儲備部分解鎖）

第1年 ：~33%流通供應量

第2年 ：~61%流通供應量

第3年 ：~83%流通供應量

第7年：~100%流通供應量









節點運營商必須質押$MIRA代幣以參與AI驗證流程，通過削減機制為惡意或懶惰行為創建經濟懲罰。這種質押要求確保通過隨機回應嘗試遊戲化系統在經濟上變得不理性，同時用網路費用獎勵誠實驗證者。

$MIRA為Verified Generate API和Mira Flows市場的存取提供動力，開發者可以在此存取用於摘要和資料提取等任務的現成AI套件。所有平台使用都需要$MIRA支付，代幣持有者享有優先存取和優惠定價，創造直接的實用性驅動需求。

代幣持有者參與關於協定發展的關鍵決策，包括發行率、網路升級和戰略設計變更。這種去中心化治理確保平台根據社區需求演化，同時保持與長期可持續性目標的一致性。

$MIRA作為所有生態系統代幣的基礎交易對，創造雙重需求驅動力：應用可以直接使用$MIRA作為其經濟層，而啟動獨立代幣的人需要$MIRA進行流動性配對和轉換，將其建立為基本基礎設施。

代幣通過Mira SDK啟用全堆疊AI應用程式原語，包括認證、支付、記憶和計算，將$MIRA定位為跨行業和使用案例的自主AI應用的經濟軌道。





MIRA的路線圖從當前驗證能力延伸到為自主AI系統創建全面基礎設施。網路將從簡單的有效性檢查演化為無效內容的全面重建，最終達到直接生成已驗證輸出，消除生成速度和準確性之間的傳統權衡。

基金會將通過補助金、駭客松和教育計劃推動生態系統擴展，同時促進零知識證明、SQL相容性和跨鏈互操作性的技術進步。漸進式去中心化將逐步將治理從核心團隊轉移到$MIRA代幣持有者，確保長期韌性和社區對齊。

企業採用代表了一個關鍵前沿，計劃開發企業級工具、合規功能和整合能力，連接傳統數據系統與區塊鏈技術。AI和零知識證明的融合為隱私保護計算提供了機會，可能開創結合兩種技術優勢的全新應用類別。









MIRA Network在新興的AI驗證和基礎設施領域運營，幾個專案處理AI可靠性和區塊鏈整合的不同方面。然而，MIRA通過去中心化共識進行無信任驗證的獨特方法使其與現有解決方案區別開來。

MIRA的競爭優勢：

根本問題解決 ：雖然大多數AI區塊鏈專案專注於代幣化AI服務或創建AI交易平台，但MIRA解決了阻止自主AI運行的核心可靠性問題——這是一種更基礎的方法，解鎖了更廣泛的可能性。

技術創新 ：專門為AI驗證設計的混合工作量證明/權益證明模型創建了傳統區塊鏈網路或中心化AI服務中無法獲得的經濟安全機制。

真實經濟價值 ：與投機性AI代幣不同，MIRA通過企業和開發者實際需要並願意付費的驗證服務減少AI錯誤率來獲取實質價值。

去中心化架構 ：中心化AI驗證服務創造單點故障和潛在偏見，而MIRA的分散式方法確保沒有單一實體能夠操縱驗證結果。

生態系統方法：MIRA不是與AI模型競爭，而是創建使所有AI系統更可靠的基礎設施，將其定位為基礎技術而非現有解決方案的直接競爭對手。

關鍵差異化因素在於MIRA專注於驗證基礎設施而非AI生成本身，使其與現有AI技術互補，同時解決其根本可靠性限制。









MIRA代幣可在MEXC進行交易，這是一個以全面安全措施、用戶友好介面和競爭性交易費用而聞名的領先加密貨幣交易所。MEXC提供了一個可靠的平台，通過多個交易對和強大的流動性支援來獲取$MIRA代幣。

該交易所提供先進的交易功能，包括現貨交易、期貨選項和質押機會，使其成為對參與MIRA生態系統感興趣的新手和經驗豐富交易者的理想平台。MEXC對安全和監管合規的承諾確保所有用戶的安全交易環境。





MEXC逐步購買指南：

創建MEXC帳戶：使用電子郵件註冊並完成KYC驗證流程 存入資金：將USDT或其他支援的加密貨幣轉移到您的MEXC錢包 導航至交易：在交易所介面中搜尋MIRA/USDT交易對 選擇訂單類型：選擇市價單立即購買或限價單指定價格 輸入購買金額：指定所需的MIRA代幣數量 確認交易：查看詳情並執行交易 安全儲存：將代幣轉移至個人錢包或保留在MEXC進行交易

MEXC在整個購買過程中提供24/7客戶支援，確保進入MIRA生態系統的新用戶順利上手。





MIRA Network代表了通過開創性去中心化驗證協定解決AI可靠性危機的根本突破。通過將區塊鏈技術與創新共識機制相結合，MIRA使AI系統能夠以前所未有的可信度自主運行，在各行業釋放變革潛力。$MIRA代幣既是為這一基礎設施提供動力的經濟基礎，也是確保社區驅動演化的治理機制。隨著AI繼續向自主運行發展，MIRA的驗證基礎設施將自己定位為下一代可靠人工智慧應用的必要技術。對於尋求接觸基礎AI基礎設施的投資者和開發者，MIRA提供了參與構建自主AI所需無信任基礎的獨特機會。





