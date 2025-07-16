什麼是MANA？數字資產入門介紹

MANA代幣是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Decentraland去中心化平台，這是一個建構在以太坊區塊鏈上的虛擬現實世界。該平台於2017年9月推出，旨在解決元宇宙領域中對真實數字資產擁有權和貨幣化的迫切需求。憑藉其強大的技術基礎，MANA加密貨幣讓用戶能夠購買、開發並貨幣化虛擬土地和數字商品，確保在完全去中心化的環境中實現安全性、透明性和用戶自主性。

Decentraland於2015年由Ari Meilich和Esteban Ordano創立，兩位創始人均有軟體工程、區塊鏈技術和創業的深厚背景。創始團隊的願景是打造一個賦予用戶擁有、建造和貨幣化虛擬體驗能力的平台，通過區塊鏈技術改變數字房地產和遊戲行業。

自成立以來，Decentraland加密貨幣達成了多個重要里程碑，包括在2017年的ICO中籌集了2,400萬美元，於2019年推出封閉測試版，並於2020年2月向公眾開放。該項目已與領先的區塊鏈和遊戲公司建立了戰略合作夥伴關係，並且其重大的技術突破——例如引入基於NFT的土地所有權——使Decentraland代幣成為元宇宙和虛擬現實領域的先驅。

Decentraland生態系統由多個相互連接的產品組成，為創作者、玩家和數字資產投資者提供全面解決方案。

主平台允許用戶探索、建造並在代表為NFT的虛擬土地上貨幣化內容。該平台利用以太坊智能合約，確保數字資產的安全擁有權和轉移。用戶享有創作自由，並能通過在世界中的體驗產生收入，使Decentraland代幣成為元宇宙領域的領先解決方案之一。

Decentraland市場擴展了生態系統，讓用戶可以使用MANA代幣買賣和交易土地、服飾和化身等數字資產。這個去中心化市場確保交易透明，並賦予用戶參與平台經濟的能力，無需中介。

Decentraland提供了直觀的Builder工具和軟件開發套件（SDK），供創作者設計互動式3D場景、遊戲和應用程序。這些工具促進了一個充滿活力的開發者社群，並支持廣泛的用戶生成內容。

這些組件共同作用，創造了一個綜合性的環境，其中MANA代幣作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有交互，並支持一個自我維持的數字經濟。

元宇宙和數字資產領域面臨幾個關鍵挑戰，而MANA加密貨幣和Decentraland正是為了解決這些問題：

傳統虛擬世界中的用戶無法真正擁有自己的數字資產，導致控制和貨幣化機會有限。Decentraland通過區塊鏈技術提供可證明的土地和物品NFT擁有權，賦予用戶對其資產的完全控制權。

許多虛擬平台由集中實體控制，可能隨意施加限制或更改規則。Decentraland的去中心化治理模式確保社區能直接參與平台的發展和政策變更，減少審查和單方面決策的風險。

內容創作者常因平台政策限制和高額費用而難以貨幣化作品。Decentraland代幣讓創作者能夠通過直接向其他用戶銷售數字商品、體驗和服務來賺取MANA，促進更加公平和開放的數字經濟。

通過利用區塊鏈和NFT技術，MANA代幣提供了一個安全、透明且由用戶驅動的解決方案，改變了用戶與虛擬世界互動及獲利的方式。

MANA加密貨幣的總發行量（最大供應量）約為21.9億枚代幣。由於在LAND拍賣和持續的網絡運營中進行了代幣銷毀，這一數字已從最初的28億減少。

按比例分配根據最新數據：

流通供應量： 目前約有 19億至19.4億枚MANA 在流通，佔總供應量的約 87–89% 。

目前約有 在流通，佔總供應量的約 。 非流通供應量：剩餘的10–13%代幣尚未流通，可能預留作生態系統激勵、開發或其他鎖定用途。

類別 數量（MANA） 佔總供應量的比例 總供應量 2,193,179,327 100% 流通供應量 ~1,900,000,000 ~87–89% 非流通 ~250,000,000–290,000,000 ~11–13%

重點：

總供應量固定 在21.9億，目前沒有通脹。

在21.9億，目前沒有通脹。 代幣銷毀 已從原始上限減少了供應量。

已從原始上限減少了供應量。 MANA代幣用於Decentraland生態系統內的交易、治理和購買虛擬土地。

在Decentraland生態系統內，MANA加密貨幣具有多種功能：

購買虛擬土地： MANA代幣被銷毀以獲取代表虛擬地塊擁有權的LAND NFT。

MANA代幣被銷毀以獲取代表虛擬地塊擁有權的LAND NFT。 市場交易： 用於購買化身、服飾及其他數字商品和服務。

用於購買化身、服飾及其他數字商品和服務。 治理：持有者可以通過投票參與塑造Decentraland未來的提案。

在代幣發行時，大部分MANA進入流通，剩餘部分則遵循旨在支持生態系統增長和穩定的歸屬和解鎖計劃。當前流通供應量約佔總量的87–89%，其餘部分預留作未來的激勵和開發。

MANA代幣實施了去中心化治理模式，允許代幣持有者通過社區驅動的流程對提案和協議變更進行投票。儘管MANA代幣主要不是一種質押代幣，但其治理效用確保用戶能直接影響平台的演進和政策。

MANA加密貨幣作為元宇宙領域的一項創新解決方案，通過其去中心化擁有權模型和強大的數字經濟解決了關鍵挑戰。隨著用戶群體的不斷增長和積極開發，Decentraland代幣展示了改變用戶與虛擬世界互動方式和獲利的巨大潛力。