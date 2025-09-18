什麼是 Lit Protocol？為 Web3 提供可編程密鑰管理的核心基礎設施









1）Lit Protocol 透過閾值 MPC 和 TEE 技術結合，實現了去中心化、可編程的密鑰管理，填補了 Web3 基礎設施的關鍵空白。

2）Lit Actions 功能允許開發者將複雜業務邏輯嵌入簽名過程，支援條件執行和 WASM，為自動化交易提供前所未有的靈活性。

3）LITKEY 代幣具有質押保障網路安全、支付服務費用、參與協議治理三重功能，構建了自我維持的經濟系統。

4）Vincent 框架為 AI Agent 提供細粒度權限控制，解決了智能體安全管理用戶資產的信任難題。

5）Lit Protocol 生態系統已涵蓋跨鏈互操作、用戶數據主權、DeFi 等多個領域，管理資產超 1.54 億美元，服務 140萬+錢包。





Lit Protocol 作為一個革命性的去中心化密鑰管理網路，不僅填補了 Web3 技術棧中的關鍵空白，更為開發者提供了前所未有的可編程簽名和加密能力。透過將密鑰管理轉化為可編程的計算原語， Lit Protocol 正在重新定義我們對數位資產安全、數據私隱和跨鏈互操作性的理解。













Lit 的閾值密碼學架構確保密鑰始終保持可驗證的安全性，在硬件層面實現物理隔離和加密保護，同時將密鑰分片並分布存儲在去中心化網路中。這是首次實現了無需信任中心化託管方就能對通用帳戶進行編程控制。透過 Lit 的 SDK，開發者可以輕鬆實現數據加密、創建和管理 Web3 帳戶、生成數位簽名、執行區塊鏈交易，以及實現幾乎任何簽名或加密操作。





開發者利用這些能力構建不可篡改、可互操作且用戶完全掌控的應用、智能體和協議。現有的生態系統應用包括 AI 驅動的智能體、跨鏈 DeFi 解決方案、通用求解器、用戶自主控制的私有帳戶，以及去中心化數據市場。









LITKEY 是 Lit Protocol 的 原生代幣 。根據 官方文檔 資料顯示，LITKEY 具有多重功能，同時作為工作代幣、支付代幣和治理代幣。它用於保障 Lit Protocol 網路的安全、支付網路服務費用，以及透過鏈上治理參與網路發展。





LITKEY 將在 Lit v1 主網 Naga 上線之前推出。 LITKEY 初期將根據不同的資格標準，空投給早期採用者、生態系統建設者、測試網節點運營者和其他用戶。空投重點面向生態系統建設者，也包括參與「密碼航行者之路」（The Ciphernaut's Path）任務的用戶，這是一系列探索生態系統的任務活動。













分配類別 說明 鎖定/釋放機制 投資者 分配給 Lit 投資者的代幣 TGE 後鎖定 1 年，隨後 4 年線性釋放 團隊 預留給 Lit Protocol 開發團隊的代幣 TGE 後鎖定 1 年，隨後 4 年線性釋放 生態系統空投 分配給生態系統建設者、測試網節點運營者、集成合作夥伴和任務參與者的代幣 —— 公募 + 私募 分配給公開銷售和社區銷售的代幣 —— 生態系統激勵 用於資助計劃、節點獎勵和激勵、生態系統增長計劃以及持續協議開發的代幣 ——













1）工作代幣：保障網路安全與激勵服務提供者





LITKEY 的主要功能是作為工作代幣，在維護網路安全和補償協議參與者方面發揮雙重作用。

質押機制：

節點運營者必須質押 LITKEY 才能參與 Lit 網路。

質押代表了經濟承諾，表明運營者的可靠性和對網路安全的長期支援。

確保運營者有動力維持正常運行時間、正確執行密碼學任務並遵守協議規則。

獎勵分配：

LITKEY 用於補償運行核心 Lit Protocol 軟件的節點運營者。

節點運營者執行簽名、加密和計算操作可獲得獎勵。

協議根據運營者的相對貢獻分配代幣獎勵。





2）支付代幣：支付網路服務費用





LITKEY 作為類似 gas 的服務支付代幣，促進 Lit 的鏈上和鏈下操作。

使用場景：

支付網路提供的簽名、加密和計算操作費用。

用戶和應用按操作付費，確保網路資源高效分配。

作為 Lit Protocol 區塊鏈組件的原生代幣，用於鏈上交易（如生成新密鑰對或質押）。





3）協議治理





LITKEY 作為 Lit Protocol 生態系統的治理代幣，使持幣者能夠透過去中心化的鏈上治理系統引導生態發展。

治理權力：

持幣者在選擇網路運營者方面發揮重要作用。

透過影響合作夥伴關係、集成和網路擴展來推動生態增長。

隨着協議成熟，治理機制將持續演進。

















Lit Protocol 的技術核心建立在閾值多方計算（Threshold MPC）基礎之上。這種先進的密碼學技術確保私鑰永遠不會在單一節點上完整存在。相反密鑰被分割成多個片段（key shares），分布存儲在網路的不同節點上。只有當達到預設閾值數量的節點同意時，才能執行簽名或解密操作。





這種設計帶來了革命性的安全保證：即使部分節點被攻破，攻擊者也無法重構完整的私鑰。更重要的是，整個過程完全透明且可驗證，用戶可以確信他們的密鑰始終處於安全狀態。









為了進一步強化安全性，Lit Protocol 創新性地將可信執行環境（TEE）技術與 MPC 相結合。每個網路節點都運行在 TEE 中，這提供了硬件級別的隔離和加密保護。即使節點的操作系統被完全控制，TEE 內部的計算過程和數據仍然保持安全。





這種「深度防禦」策略意味着攻擊者需要同時突破多個獨立的安全層才能威脅到系統安全，這在實踐中幾乎是不可能的。









隨着網路規模的擴大，傳統的 MPC 系統面臨着性能瓶頸。Lit Protocol 透過引入 Shadow Splicing 技術巧妙地解決了這個問題。這項創新允許網路在保持安全性的同時，實現近乎線性的擴展能力。當需求激增時，網路可以自動橫向擴展，無需犧牲安全性或性能。













Lit Actions 是 Lit Protocol 最具創新性的功能之一。它允許開發者將複雜的業務邏輯直接嵌入到簽名過程中。這意味着密鑰不再是簡單的「開關」，而是可以根據預設條件智能決策的執行器。





舉例來說，開發者可以創建一個 Lit Action，只有在特定時間、特定金額範圍內、或滿足特定鏈上條件時才執行簽名。這種能力為自動化交易、條件支付、多簽錢包等應用場景提供了前所未有的靈活性。





Lit Actions 目前已經支援 WebAssembly（WASM），這意味着開發者可以使用任何編程語言編寫複雜的邏輯，然後在去中心化網路中安全執行。









Lit Protocol 的加密功能遠超傳統的靜態加密。透過訪問控制條件（Access Control Conditions），數據所有者可以精確定義誰、在什麼條件下可以解密數據。這些條件可以基於：

鏈上狀態（如持有特定 NFT 或代幣餘額）

時間條件（如特定日期後才能解密）

多方授權（需要多個參與方同意）

複雜的業務邏輯組合

這種靈活性使得構建真正用戶擁有的數據市場、私隱保護的 DeFi 應用、以及符合監管要求的加密解決方案成為可能。













Vincent 是建立在 Lit Protocol 之上的革命性框架，專門為 AI Agent 提供安全的密鑰管理和權限控制。在 AI Agent 快速發展的今天，如何讓智能體安全地管理用戶資產成為關鍵挑戰。





Vincent 透過提供細粒度的權限控制解決了這個問題。用戶可以精確定義智能體的操作權限，比如：

每日交易限額

可操作的代幣類型

允許交互的協議白名單

時間窗口限制

這種設計讓用戶能夠充分利用 AI Agent 的自動化能力，同時保持對資產的最終控制權。









5.2 跨鏈互操作性：打破區塊鏈孤島





實際應用案例包括：

Emblem Vault：創建了能夠自主執行跨鏈操作的智能金庫

Genius Bridge Protocol：實現了無需中心化中繼器的跨鏈流動性解決方案

Tria：構建了意圖驅動的、錢包無關的支付原語









多個項目正在利用 Lit Protocol 構建真正由用戶控制的數據層：

Verify (Fox Corp)：為媒體內容提供可驗證的訪問控制

Streamr：構建去中心化的數據流網路

Beacon Protocol：創建私有數據層，使AI模型能夠安全訪問用戶數據

這些應用展示了一個新的互聯網願景：數據存儲在開放網路上，但訪問權限完全由用戶控制。









Lit Protocol 不僅僅是一個技術協議，它代表着互聯網基礎設施演進的重要方向。透過將密鑰管理和加密操作轉化為可編程的網路服務，Lit Protocol 為開發者打開了無限可能的大門。





無論是構建自主運行的 AI Agent、實現真正的跨鏈互操作性，還是創建用戶擁有的數據市場，Lit Protocol 都提供了必要的基礎設施支撐。隨着 Web3 生態系統的持續成熟，去中心化密鑰管理將成為越來越多應用的核心需求。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



