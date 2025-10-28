什麼是以太坊主導地位？理解以太坊主導地位圖表及其意義

加密貨幣市場變化迅速，理解關鍵指標可能決定盈虧。以太坊主導地位是追蹤市場情緒和做出更明智投資決策的最重要指標之一。在本指南中，您將了解以太坊主導地位的真正含義、如何像專業交易者一樣閱讀主導地位圖表，以及該指標如何與比特幣市場份額互動以指示更廣泛的市場趨勢。無論您是第一次查看以太坊主導地位的當前百分比，還是希望完善交易策略，本文將分解初學者需要了解的所有關於這一關鍵指標的資訊。





主要要點

以太坊主導地位衡量以太坊相對於所有其他加密貨幣的市場份額。

截至 2025 年 9 月，以太坊主導地位介於 13-15%，從 4 月歷史低點 6.95% 回升。

比特幣與以太坊主導地位的變動共同反映資金輪動模式及潛在的山寨幣季節。

以太坊控制約 60-63% 的所有 DeFi 總鎖定價值，保持領先智能合約平台地位。

2025 年 5 月 的 Pectra 升級和現貨 ETF 批准提升了機構信心並促進以太坊主導地位回升。

交易者結合以太坊主導地位與價格走勢來把握市場進場時機、管理風險並識別輪動至山寨幣的機會。





以太坊主導地位衡量以太坊在整個加密貨幣市場中的份額。當交易者提到以太坊主導地位時，指的是以太坊相對於所有其他數字資產的市場份額。該指標提供了以太坊相對於更廣泛加密生態系統的實時快照。

以太坊主導地位的計算方法很簡單：將以太坊市值除以加密貨幣總市值，再乘以 100。例如，若加密貨幣市場總值為 2 兆美元，而以太坊市值為 4,000 億美元，則以太坊主導地位為 20%，意味著五分之一的加密貨幣資金投入以太坊。

理解以太坊主導地位可以了解投資者信心所在。主導地位越高，意味投資者集中資金於以太坊而非分散於其他山寨幣，通常表示在不確定條件下，交易者視以太坊為更安全的選擇。當以太坊主導地位下降時，通常意味投資者尋求小型加密貨幣的高回報機會，儘管風險更高。

以太坊主導地位的數值隨價格波動及新項目入市而持續變化。您可以在 CoinMarketCap 或 CoinGecko 等平台即時追蹤這些變化，這些平台每隔幾分鐘更新一次數據，並顯示當前數值及歷史趨勢。歷史背景對評估以太坊市場主導地位至關重要。2017 年及 2018 年，ICO 熱潮期間，以太坊主導地位曾高於 30%，隨後因投資者分散而下降；目前以太坊主導地位百分比穩定於反映其作為領先智能合約平台的成熟地位範圍內。









CoinMarketCap 和 在分析趨勢前，需要準確的數據來源。以太坊主導地位圖表可在 TradingView CoinGecko 上查看。TradingView 提供 ETH.D 代碼的以太坊主導地位圖表，具備專業交易者所需的高級圖表工具，而 CoinMarketCap 與 CoinGecko 提供更簡單介面，適合初學者快速查看以太坊主導地位的當前數值。每個平台均頻繁更新數據，TradingView 每秒刷新，CoinMarketCap 每幾分鐘刷新一次。





打開以太坊主導地位圖表（ETH.D），您會看到展示以太坊市場份額隨時間變化的折線圖。上升表示以太坊占比增加，下跌表示資金流入其他加密貨幣。2025 年 5 月 的圖表顯示，4 月歷史低點 6.95% 反彈至夏季超過 11%。 關鍵支援與阻力位有助於判斷轉折點。7% 長期為強支援，多次在 2024 年及 2025 年初反彈；約 20% 的阻力限制了上漲。這些水平像地板與天花板，主導地位常在此反轉。





以太坊主導地位的當前讀數提供即時快照，但專業分析需將當前數值與歷史趨勢比較。短期波動多由臨時新聞事件造成，通常迅速反轉；長期趨勢則反映投資者對以太坊價值的根本看法。從 2025 年 4 月 6.95% 上升至 7 月 11% 以上，不僅是技術反彈，也確認了 ETF 推動的機構採用增加及以太坊擴容解決方案的開發活動回暖。









比特幣與以太坊主導地位的關係形成加密市場的重要模式。兩者不斷受資金流動與投資者情緒影響。檢視比特幣與以太坊主導地位，可發現資金常在兩者間輪動，依市場狀況與風險偏好而變。 理解 BTC 與 ETH 主導地位模式需認識所有加密貨幣總主導地位等於 100%。當比特幣主導地位大幅上升，通常意味投資者避開山寨幣甚至以太坊，尋求安全資產。BTC/ETH 主導地位圖表清楚顯示資金從一主要資產轉向另一主要資產的輪動。





不同 BTC/ETH 主導地位組合傳達不同信息。當比特幣主導地位上升且價格上漲，通常為比特幣牛市，小型加密貨幣表現落後。2024 年初的數據顯示此模式，當比特幣 ETF 批准引發大量資金流入。 另一情景為比特幣價格上升，但 BTC 主導地位下降、ETH 主導地位上升，通常標誌山寨幣季到來，以太坊領跑。2025 年 4 月至 7 月，比特幣主導地位從約 56% 下降至 52%，同時以太坊主導地位從低點回升，創造山寨幣有利環境。





比特幣到以太坊的資金流常為廣泛山寨幣表現的先行指標。資金從比特幣流入以太坊，通常預示其他 Layer-1 平台及 DeFi 代幣隨之上升。專業交易者密切關注此輪動，利用 BTC/ETH 主導地位作為市場階段變化的早期信號。 當前狀況顯示市場處於過渡階段。2025 年 5 月 以太坊主導地位從歷史低點回升，反映投資者對以太坊基本面的信心增強，特別是 Pectra 升級及機構 ETF 採用後。但比特幣仍保持超過 50% 的主導地位，表明市場尚未完全進入高風險模式。









2025 年末，以太坊主導地位介於 13-15%，較 4 月 6.95% 歷史低點大幅回升。這一反彈說明市場情況及投資者情緒的變化。ETH.D 當前值反映對以太坊作為領先智能合約平台的信心，特別是 Pectra 升級 提高了可擴展性與效率。

2025 年以太坊市場主導地位變化的原因包括： 現貨 ETF 交易開始，機構採用加速，傳統金融機構（如 BlackRock、Fidelity、Grayscale）提供便捷的以太坊投資產品。2025 年 4 月 的低點標誌機構採用浪潮前的底部，而 5 月數據顯示回升初期。

以太坊市場主導地位的 2025 年趨勢同時反映以太坊在關鍵加密領域的持續優勢。以太坊 DeFi 協議 仍掌控大部分鎖定總價值，NFT 市場亦仍以以太坊為主。2024 年的以太坊 DeFi TVL 優勢延續至 2025 年，儘管 Layer-2 與其他競爭鏈上升，以太坊仍保持約 60-63% 的 DeFi 總鎖定價值。

近期發展顯示 2025 年 5 月 29 日 以太坊主導地位快照代表穩定點而非高峰。Pectra 升級解決了以太坊性能瓶頸，Layer-2 解決方案（如 Arbitrum Optimism ）擴展交易能力，未破壞生態系統，強化以太坊的基本面。













專業交易者將以太坊主導地位納入決策過程，作為進場時機及配置工具。當以太坊主導地位上升且價格同步上漲，通常被解讀為強烈看漲信號，顯示資金流入以太坊不僅來自法幣，亦來自其他加密貨幣，反映市場對以太坊前景的廣泛信心。





投資組合配置隨主導地位變化調整。保守交易者在主導地位從歷史低點回升時增加以太坊配置，視為市場過度低估以太坊相對於小型競爭者的機會。2025 年 4 月 6.95% 的反彈即為此類設置，當前主導地位水平顯示以太坊相對其基本面被低估的狀況有所改善。





監控主導地位與價格走勢有助於風險管理。當以太坊價格下跌但主導地位上升，意味其他加密貨幣表現更差，可支援持有以太坊。相反，以太坊價格上升但主導地位下降，意味小型山寨幣表現優於以太坊，可能需要調整配置至這些領域。





利用以太坊主導地位判斷山寨幣進場更精準。當以太坊主導地位在持續上升後下降，通常為輪動資金至山寨幣的最佳時機。此類輪動並非隨機，而是可預測的模式：以太坊先推動市場上升，投資者隨後尋求高風險資產的更大收益。









混淆主導地位與價格 ：主導地位上升不代表以太坊價格上升，只要其他加密貨幣跌得更快，主導地位亦可能上升。

過度反應每日波動 ：以太坊主導地位的每日變化一兩個百分點通常不足以反映趨勢。

忽視市場背景 ：牛市與熊市中主導地位上升意義不同。

單獨依賴指標 ：專業交易者會結合交易量、資金利率、鏈上活動分析。

基於短期噪音交易：初學者常因日內變動交易，應以週或月趨勢為主。













1. 以太坊當前主導地位百分比是多少？

截至 2025 年 9 月末，以太坊主導地位介於 13-15%，從 2025 年 4 月 的低點 6.95% 回升。





2. 我應該多久查看一次以太坊主導地位圖表？

長期投資者可以每週查看一次，而活躍交易者應在每天或重大市場事件時進行監控。





3. 高以太坊主導地位是好還是壞？

高主導地位本身並非好或壞；其影響取決於市場情況，以及您持有的是以太坊還是山寨幣。





4. 我今天可以在哪裡追蹤以太坊主導地位？

TradingView、CoinMarketCap 和 CoinGecko 均提供實時以太坊主導地位圖表和數據。





5. 比特幣與以太坊主導地位有什麼區別？

比特幣主導地位衡量比特幣的市場份額，而以太坊主導地位衡量以太坊的市場份額；兩者一起可指示資金輪動模式。





6. ETH.D 的當前數值代表什麼？

ETH.D 是 TradingView 等平台上用於顯示以太坊主導地位的代碼。





7. 為什麼 2025 年初以太坊主導地位下降？

第一層替代方案的競爭以及先前漲幅後的獲利了結推動主導地位降至歷史低點。





8. 以太坊市場主導地位百分比可以預測山寨幣季嗎？

在價格上漲期間，以太坊主導地位下降通常表示山寨幣季的早期條件。









理解以太坊主導地位可提供觀察加密貨幣市場的有力視角。以太坊主導地位圖表揭示資金流動、風險偏好以及影響整個投資組合的市場階段轉換。從 2025 年 4 月 的歷史低點 6.95% 到回升至超過 13%，近期變動顯示機構信心重新增強以及基本面穩固。

比特幣與以太坊主導地位之間的關係在模式正確解讀時可生成可行的交易信號。精明的交易者會將主導地位分析與其他指標結合，而不是僅依賴單一指標。定期在 TradingView、CoinMarketCap 或 CoinGecko 等平台監控以太坊主導地位，同時結合價格走勢與更廣泛的市場狀況。