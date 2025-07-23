什麼是EigenLayer（EigenCloud）？數字資產介紹

EigenLayer，現已重新命名為EigenCloud（代幣符號：EIGEN），是一個基於以太坊區塊鏈的協議，引入了一個名為再質押的新概念。該項目於2023年推出，旨在解決為新的去中心化應用程序（DApps）和服務啟動加密經濟安全性的挑戰。傳統上，每個新協議都需要建立自己的安全網絡，這既昂貴又低效。EigenLayer通過允許用戶再質押他們現有的質押ETH或流動性質押代幣（LSTs），將以太坊強大的安全保障擴展到各種新服務中。這種方法使開發者能夠構建可驗證、最小化信任的應用程序，同時確保整個EigenLayer生態系統的高度安全性、可擴展性和資本效率。

EigenLayer於2021年由一群具有區塊鏈、密碼學和分布式系統深厚背景的經驗豐富的研究人員和工程師創立。核心團隊包括華盛頓大學教授Sreeram Kannan以及其他在領先技術公司和學術機構有過經驗的貢獻者。他們的願景是創建一個平台，利用以太坊現有的驗證者集合和經濟激勵來改變去中心化服務的安全方式，促進創新並減少Web3領域的碎片化，最終使EIGEN代幣成為這一生態系統中的關鍵實用工具。

自成立以來，EigenLayer達成了多個重要里程碑。該項目籌集了超過2.2億美元的資金，其中包括由Andreessen Horowitz（a16z）領投的7000萬美元融資輪。關鍵的開發里程碑包括主網的啟動、再質押機制的引入以及EigenCloud的推出，後者將數據可用性、爭議解決和去中心化計算整合到一個平台上。戰略合作夥伴關係和自主可驗證服務（AVSs）的集成進一步鞏固了EigenLayer作為去中心化基礎設施領導者的地位。

EigenCloud生態系統由幾個相互連接的產品組成，旨在為尋求安全、可驗證和可擴展的去中心化服務的開發者和用戶提供全面的解決方案：

EigenDA（數據可用性層）：

EigenDA作為主要的數據可用性平台，允許DApps和AVS高效地發布和驗證大量數據。通過利用再質押資產，EigenDA確保數據可靠存儲且可訪問，支持高吞吐量應用程序，如匯總和鏈上遊戲。該平台已被多個項目用於尋求可擴展和安全的數據解決方案。

EigenVerify（爭議解決）：

EigenVerify通過提供去中心化的機制來解決爭議和驗證鏈下計算，從而擴展了生態系統的功能。此服務允許用戶挑戰並驗證結果的正確性，確保複雜工作流程中的信任和透明度。使用加密經濟激勵和罰沒機制創造了一個對所有EigenLayer參與者來說安全且公平的環境。

EigenCompute（去中心化計算）：

EigenCompute支持工作負載的去中心化執行，支持需要可驗證計算的應用程序，例如AI模型訓練和金融模擬。通過與再質押模型的集成，EigenCompute為開發者提供了可擴展、成本效益高且最小化信任的計算資源。

這些組件共同作用，形成了一個綜合性的環境，其中EIGEN作為實用和治理代幣，驅動著網絡內的所有互動。結果是一個自我維持的EigenLayer生態系統，它在質押者、運營商和開發者之間調整了激勵措施，推動持續增長和創新。

去中心化基礎設施領域面臨幾個關鍵挑戰，這些挑戰正是EigenLayer（EigenCloud）希望解決的：

碎片化的安全性：

新協議通常需要建立自己的驗證者網絡，導致整個生態系統的安全性分散且薄弱。這種碎片化增加了成本並降低了去中心化服務的可靠性，這是EigenLayer統一方法直接解決的問題。

資本利用效率低下：

質押資產通常被鎖定以保護單一協議，導致資本利用率不足，質押者獲得額外獎勵的機會有限。這種低效率阻礙了新項目的成長和可持續性，而EIGEN代幣經濟有助於解決這一問題。

創新障礙：

啟動安全的成本和複雜性阻礙了開發者推出新服務，減緩了創新速度，限制了用戶可用應用程序的多樣性。

EigenLayer（EigenCloud）如何解決這些挑戰：

1. 通過再質押實現聚合安全性：

EigenLayer允許質押者選擇使用其現有的質押ETH或LSTs來保護多個模塊和服務。這創建了一個共享的安全池，顯著增加了新協議可用的安全性，而無需它們建立獨立的驗證者集合。結果是整個EigenLayer生態系統更加穩健和統一的安全模型。

2. 優化的資本效率：

通過啟用再質押，EigenLayer允許質押者從多個服務中獲得額外獎勵，最大化其EIGEN資產的效用。這種方法降低了質押者的機會成本，並為長期參與EigenLayer網絡提供了可持續的激勵結構。

3. 降低開發者門檻：

EigenLayer的信任市場和可編程驗證工具使開發者更容易推出新的AVS和DApps。通過利用以太坊的安全性和再質押模型，項目可以專注於創新而非基礎設施，加速Web3空間的開發步伐，並擴大EIGEN代幣的用途。

總發行量（最大供應量）EigenLayer（EigenCloud，代幣符號：EIGEN）約為17.4億枚代幣。比例分配如下：

分配 佔總供應量的百分比 已解鎖（截至最新數據） 鎖定 投資者 29.5% - 28.4% 早期貢獻者 25.5% - 24.6% 生態系統開發 15% - - Stakedrop 1 6.75% 6.50% - Stakedrop 2 5.20% 5.01% - 社區倡議 4.10% 3.23% 0.77% Stakedrops 3.05% - -

重點：

總供應量： 17.4億枚EIGEN代幣。

17.4億枚EIGEN代幣。 最大分配： 投資者（29.5%）、早期貢獻者（25.5%）、生態系統開發（15%）。

投資者（29.5%）、早期貢獻者（25.5%）、生態系統開發（15%）。 社區和空投（stakedrop）分配： 合計約佔EIGEN總供應量的19%。

合計約佔EIGEN總供應量的19%。 釋放：許多EIGEN代幣仍然鎖定，特別是針對投資者和貢獻者，解鎖計劃隨時間進行。

注意事項：

該項目已從EigenLayer重新命名為EigenCloud，但EIGEN代幣經濟學和供應數字在各來源中保持一致。

流通供應量因持續解鎖和釋放計劃而有所不同；請隨時查看最新的鏈上或官方來源以獲取最新數據。

在EigenCloud生態系統中，EIGEN代幣具有多種功能：

再質押和安全性： EIGEN可以用於質押以保護AVS和其他模塊，使質押者能夠獲得獎勵並參與網絡的安全模型。

EIGEN可以用於質押以保護AVS和其他模塊，使質押者能夠獲得獎勵並參與網絡的安全模型。 治理： EIGEN代幣持有者可以參與協議治理，投票表決提案並影響平台的方向。

EIGEN代幣持有者可以參與協議治理，投票表決提案並影響平台的方向。 激勵和獎勵：EIGEN用於激勵運營商、質押者和開發者，在EigenLayer生態系統中對齊各方利益。

在初始代幣發行時，一部分EIGEN代幣通過stakedrop和社區倡議分發，而大多數針對投資者和貢獻者的代幣則受到多年釋放計劃的限制。解鎖結構旨在確保市場穩定和長期增長，部分分配具有懸崖式釋放，其他則逐步釋放。

EigenCloud實施了去中心化治理模型，允許EIGEN持有者提出和投票協議升級、參數更改和生態系統倡議。質押EIGEN不僅能保護網絡，還能使參與者獲得獎勵，收益率由網絡活動、服務使用情況和協議參數決定。

EigenLayer（EigenCloud）作為去中心化基礎設施領域的一個創新解決方案，通過其再質押機制和統一平台方法解決了關鍵挑戰。憑藉其穩健的EIGEN代幣經濟學、全面的生態系統和不斷增長的社區，EigenCloud展示出巨大的潛力，有望改變開發者、質押者和用戶與去中心化服務的互動方式。

準備開始交易EigenCloud（EIGEN）了嗎？我們全面的“EigenCloud交易完整指南：從入門到實際操作”將引導您了解所需的一切知識——從EigenLayer基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將為您配備MEXC安全平台上的相關知識。立即探索如何最大化您的EIGEN代幣潛力！

