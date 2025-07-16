什麼是 DePIN？









DePIN（Decentralized physical infrastructure）是一個新興的概念，直譯過來就是去中心化物理基礎設置。核心是通過代幣激勵的方式，鼓勵用戶共享自己的如存儲空間、無線網絡、寬帶、雲計算能力等資源，共同構建和維護網絡基礎設置。





DePIN 概念最早於 2022 年底出現在 Messari 對 web3 物理基礎設置名稱的公開名稱徵集中。隨後 Messari 在年度報告和專題報告中使用 DePIN 了這一概念，DePIN 成為這一賽道的統一名稱。













和傳統的物理基礎設施網絡相比，DePIN 具備以下優點：









DePIN 消除了傳統物理基礎設施的建設和維護，以及大量相關人員的成本，通過代幣激勵的形式鼓勵用戶共享個人的網絡資源，降低行業進入的成本。同時 DePIN 這種將現有硬件連接到網絡的啟動速度遠比傳統建設基礎設置要快得多，無障礙地全球擴展更有競爭優勢。









通過 DePIN 構建的網絡依賴於成千上萬的節點，因此在面對惡意攻擊、技術故障等問題時，數據丟失等負面影響的風險更小，相較於傳統的物理基礎設施網絡，具有更顯著的優勢。









DePIN 允許任何人在任何地方參與並構建適合他們受益的物理基礎設施，與此不同的是，傳統基礎設施項目常常由一個中心化實體來規定您使用的條款和條件。









根據 Messari 的分類，DePIN 板塊可以分為物理資源網絡（Physical Resource Network）和數字資源網絡(Digital Resource Network)兩大類。





其中物理資源網絡包括無線網絡、地理空間網絡、移動網絡和能源網絡；數字資源網絡包括存儲網絡、帶寬和計算網絡。如下圖所示。













物理資源網絡利用激勵措施部署依賴於位置的硬件設備，提供可以消耗、不可替代的加密網絡服務。其主要優勢在於資本投入和運營支出顯著降低。正如我們前面在 DePIN 優點中提到的一樣，物理資源網絡將傳統的資本投入和運營支出分配給網絡參與的運營者。









數字資源網絡採用激勵措施鼓勵用戶部署硬件，提供可替代的數字資源。該網絡的一個重要特點是專注於重新利用現有的閒置資源，而不需要參與者購買新的硬件。數字資源網絡旨在為中小型數據中心和企業提供利用大量閒置資源的解決方案。













Filecoin 是基於 IPFS 協議構建的去中心化存儲網絡，是去中心化存儲賽道的龍頭項目。項目旨在建立一個高效的市場，為全球閒置存儲空間提供服務，使用戶能夠以低成本支付存儲費用。









Arweave 和 Filecoin 屬於同一領域，都專注於去中心化存儲。Arweave 採用了一種「永久性存儲」的方法，通過將數據存儲在區塊鏈上，確保信息永不丟失。









Worldcoin 由 OpenAI 創始人 Sam Altman 創立，旨在幫助每個人進入全球經濟。考慮到當前全球大多數人無法通過數字方式驗證身份，Worldcoin 的願景是構建一個全球最大、公平的數字身份和貨幣體系。









Helium 是專為物聯網（IoT）設備設計的去中心化區塊鏈網絡。在早期階段，Helium 採用區塊鏈技術和代幣激勵的方式吸引了大量用戶參與，通過用戶部署無線網絡來構建去中心化網絡，而且 Helium 熱點裝置的低門檻也起到了吸引作用。後來也是由於用戶數量過低，該項目在2022年遷移到了Solana網絡。









IOTA是一種專為物聯網設備設計的開源分布式賬本技術，旨在支持物聯網（IoT）設備之間的數據和價值交換。IOTA的獨特之處在於其採用了一種稱為"Tangle"的數據結構，能夠實現快速的交易確認和高吞吐量，同時減少了能源和計算資源的消耗。這使得IOTA成為支持物聯網設備間經濟交互的潛在解決方案。

















