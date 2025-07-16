1. 什麼是 DePIN DePIN（Decentralized physical infrastructure）是一個新興的概念，直譯過來就是去中心化物理基礎設置。核心是通過代幣激勵的方式，鼓勵用戶共享自己的如存儲空間、無線網絡、寬帶、雲計算能力等資源，共同構建和維護網絡基礎設置。 DePIN 概念最早於 2022 年底出現在 Messari 對 web3 物理基礎設置名稱的公開名稱徵集中。隨後1. 什麼是 DePIN DePIN（Decentralized physical infrastructure）是一個新興的概念，直譯過來就是去中心化物理基礎設置。核心是通過代幣激勵的方式，鼓勵用戶共享自己的如存儲空間、無線網絡、寬帶、雲計算能力等資源，共同構建和維護網絡基礎設置。 DePIN 概念最早於 2022 年底出現在 Messari 對 web3 物理基礎設置名稱的公開名稱徵集中。隨後
什麼是 DePIN？

1. 什麼是 DePIN


DePIN（Decentralized physical infrastructure）是一個新興的概念，直譯過來就是去中心化物理基礎設置。核心是通過代幣激勵的方式，鼓勵用戶共享自己的如存儲空間、無線網絡、寬帶、雲計算能力等資源，共同構建和維護網絡基礎設置。

DePIN 概念最早於 2022 年底出現在 Messari 對 web3 物理基礎設置名稱的公開名稱徵集中。隨後 Messari 在年度報告和專題報告中使用 DePIN 了這一概念，DePIN 成為這一賽道的統一名稱。


2. DePIN 優點


和傳統的物理基礎設施網絡相比，DePIN 具備以下優點：

2.1 成本低啟動快


DePIN 消除了傳統物理基礎設施的建設和維護，以及大量相關人員的成本，通過代幣激勵的形式鼓勵用戶共享個人的網絡資源，降低行業進入的成本。同時 DePIN 這種將現有硬件連接到網絡的啟動速度遠比傳統建設基礎設置要快得多，無障礙地全球擴展更有競爭優勢。

2.2 去中心化


通過 DePIN 構建的網絡依賴於成千上萬的節點，因此在面對惡意攻擊、技術故障等問題時，數據丟失等負面影響的風險更小，相較於傳統的物理基礎設施網絡，具有更顯著的優勢。

2.3 開放治理


DePIN 允許任何人在任何地方參與並構建適合他們受益的物理基礎設施，與此不同的是，傳統基礎設施項目常常由一個中心化實體來規定您使用的條款和條件。

3. DePIN 板塊分類


根據 Messari 的分類，DePIN 板塊可以分為物理資源網絡（Physical Resource Network）和數字資源網絡(Digital Resource Network)兩大類。

其中物理資源網絡包括無線網絡、地理空間網絡、移動網絡和能源網絡；數字資源網絡包括存儲網絡、帶寬和計算網絡。如下圖所示。


3.1 物理資源網絡（PRN）


物理資源網絡利用激勵措施部署依賴於位置的硬件設備，提供可以消耗、不可替代的加密網絡服務。其主要優勢在於資本投入和運營支出顯著降低。正如我們前面在 DePIN 優點中提到的一樣，物理資源網絡將傳統的資本投入和運營支出分配給網絡參與的運營者。

3.2 數字資源網絡（DRN）


數字資源網絡採用激勵措施鼓勵用戶部署硬件，提供可替代的數字資源。該網絡的一個重要特點是專注於重新利用現有的閒置資源，而不需要參與者購買新的硬件。數字資源網絡旨在為中小型數據中心和企業提供利用大量閒置資源的解決方案。

4. 熱門的 DePIN 項目


4.1 Filecoin（FIL）


Filecoin 是基於 IPFS 協議構建的去中心化存儲網絡，是去中心化存儲賽道的龍頭項目。項目旨在建立一個高效的市場，為全球閒置存儲空間提供服務，使用戶能夠以低成本支付存儲費用。

4.2 Arweave（AR）


Arweave 和 Filecoin 屬於同一領域，都專注於去中心化存儲。Arweave 採用了一種「永久性存儲」的方法，通過將數據存儲在區塊鏈上，確保信息永不丟失。


4.3 Worldcoin（WLD）


Worldcoin 由 OpenAI 創始人 Sam Altman 創立，旨在幫助每個人進入全球經濟。考慮到當前全球大多數人無法通過數字方式驗證身份，Worldcoin 的願景是構建一個全球最大、公平的數字身份和貨幣體系。

4.4 Helium (HNT)


Helium 是專為物聯網（IoT）設備設計的去中心化區塊鏈網絡。在早期階段，Helium 採用區塊鏈技術和代幣激勵的方式吸引了大量用戶參與，通過用戶部署無線網絡來構建去中心化網絡，而且 Helium 熱點裝置的低門檻也起到了吸引作用。後來也是由於用戶數量過低，該項目在2022年遷移到了Solana網絡。

4.5 IOTA（IOTA）


IOTA是一種專為物聯網設備設計的開源分布式賬本技術，旨在支持物聯網（IoT）設備之間的數據和價值交換。IOTA的獨特之處在於其採用了一種稱為"Tangle"的數據結構，能夠實現快速的交易確認和高吞吐量，同時減少了能源和計算資源的消耗。這使得IOTA成為支持物聯網設備間經濟交互的潛在解決方案。

4.6 io.net


io.net 是建立在 Solana 上的去中心化算力網絡，允許擁有閒置算力的用戶向資源密集型的人工智能公司提供算力。目前項目處於臨近代幣上市狀態，屬於市場中備受關注的 DePIN+AI 項目之一。

5. 如何參與 DePIN 項目


DePIN 賽道第一次受到市場關注是在 2023 年年中，到目前為止仍然屬於早期階段。對於普通用戶想要參與到其中，最容易的方式是布局相關代幣。目前 MEXC 平臺已經上線了文中提到的這些已經發行代幣的熱門 DePIN 項目的現貨或合約交易，您可以在 MEXC 交易所進行交易。

我們以 WLD 代幣為例進行演示。打開並登錄 MEXC App，在首頁搜索框中輸入 WLD，選擇【現貨】進入 K 線頁面，點擊【買入】進入交易頁面。選擇委託方式，輸入數量，點擊【買入 WLD】即可完成購買。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

1. 摘要KYC（Know Your Customer，即「了解你的客戶」）是一項全球金融業標準的合規程序，旨在驗證客戶身分、了解其財務行為，並防止洗錢、詐騙、恐怖主義融資等非法活動。無論是在傳統金融機構，或是在加密貨幣交易所，KYC 認證都是保障平台安全和用戶資產的重要手段。對於參與加密交易、投資或使用金融服務的新用戶來說，了解 KYC 流程的意義和運作方式，是邁向合規交易和資金安全的第一步。2

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

對於許多投資者而言，合約交易是一個充滿機遇但又頗具挑戰的領域。與現貨交易相比，它涉及更多專業的名詞和複雜的機制。當您第一次打開 MEXC 合約交易頁面，面對 K 線圖、盤口和交易區中密密麻麻的術語時，感到困惑是完全正常的。然而，掌握這些名詞的含義，是您從新手成長為熟練交易者的第一步，也是保障您資金安全、有效執行策略的基礎。本文將系統性地為您解讀交易頁面上的每一個核心名詞，助您掃清障礙，自信地開啟合

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

當您打開 MEXC 合約交易介面時，映入眼簾的除了跳動的K線圖，還有一列列不斷變化的數據和專業名詞：指數價格、合理價格、資金費率、保險基金……對於許多交易者，尤其是新手而言，這些名詞如同天書，令人望而生畏。然而，正是這些看似複雜的名詞，構成了合約交易的底層規則。不理解它們，就如同在不熟悉規則的賽場上競技，不僅容易錯失良機，更可能因誤解而導致不必要的虧損。本文將依據 MEXC 官方資料，為您逐一剖析

什麼是跟單交易？

什麼是跟單交易？

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。1. 跟單交易特點自動化：投資用戶一旦選擇了某個交易員進行跟單，系統會自動執行與該交易員相同的買賣操作。透明度：投資者可以查看跟單交易員的歷史交易記錄、收益率、勝率等信息。多樣性：交易平臺通常會提供多位跟單交易員供投資用戶選擇，投資用戶

