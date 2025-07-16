粉塵攻擊是一種隱蔽而又具有破壞性的網絡攻擊行為，這種攻擊將非常少量的加密貨幣發送到眾多錢包地址，通過對這些錢包地址進行標記，為其後續的其他攻擊行為提供幫助。由於發送的加密貨幣數量非常少，因此這種攻擊往往不會引起被攻擊者的注意。 1. 什麼是粉塵 空氣中非常微小的懸浮固體微粒稱為粉塵，而在加密貨幣中粉塵是一種很形象的描述，用來指非常少量的加密貨幣。我們都知道比特幣的最小單位是聰，位於小數點位後第8位粉塵攻擊是一種隱蔽而又具有破壞性的網絡攻擊行為，這種攻擊將非常少量的加密貨幣發送到眾多錢包地址，通過對這些錢包地址進行標記，為其後續的其他攻擊行為提供幫助。由於發送的加密貨幣數量非常少，因此這種攻擊往往不會引起被攻擊者的注意。 1. 什麼是粉塵 空氣中非常微小的懸浮固體微粒稱為粉塵，而在加密貨幣中粉塵是一種很形象的描述，用來指非常少量的加密貨幣。我們都知道比特幣的最小單位是聰，位於小數點位後第8位
什麼是粉塵攻擊？

粉塵攻擊是一種隱蔽而又具有破壞性的網絡攻擊行為，這種攻擊將非常少量的加密貨幣發送到眾多錢包地址，通過對這些錢包地址進行標記，為其後續的其他攻擊行為提供幫助。由於發送的加密貨幣數量非常少，因此這種攻擊往往不會引起被攻擊者的注意。

1. 什麼是粉塵


空氣中非常微小的懸浮固體微粒稱為粉塵，而在加密貨幣中粉塵是一種很形象的描述，用來指非常少量的加密貨幣。我們都知道比特幣的最小單位是聰，位於小數點位後第8位，即 0.00000001 BTC。雖然這一單位非常小，但是它確實是真實存在的。

除了受到粉塵攻擊您會收到這種非常少量的代幣外，粉塵的產生也會出現在您的日常交易中。對於加密貨幣交易用戶來說，經常會出現交易某個代幣最後剩下很小的一部分無法繼續交易，這種剩下的很少的代幣也屬於粉塵。

MEXC 平臺提供了小額兌換 MX 的功能，您可以將這些由於量少無法進行交易的代幣一鍵兌換成 MX 。

2. 粉塵攻擊工作原理


通過對粉塵概念的解釋，我們會發現粉塵不僅出現在外部的惡意攻擊，也會出現在平時的交易行為中。所以需要認識到粉塵本身不存在危害，而粉塵攻擊的危害在於攻擊者通過把粉塵分布到眾多地址後，可以收集相關用戶的交易行為、偏好以及潛在的個人信息等。

了解粉塵攻擊的工作原理，對於保護您個人資產安全、信息安全方面有重要的借鑑意義。粉塵攻擊的工作原理大致上可以分成標記地址、傳播粉塵、鏈接地址、分析行為、潛在利用這五部分。

標記地址：攻擊者通過觀察鏈上的行為和交易，篩選感興趣的活躍錢包地址。

傳播粉塵：攻擊者對標記好的活躍地址發送少量的粉塵。

鏈接地址：攻擊者通過向多個地址發送少量粉塵，嘗試將這些不同的地址和所屬的錢包建立連接。

分析行為：通過鏈接地址，攻擊者可以觀察被攻擊者的交易行為、資金流動情況等，研究並分析被攻擊者的行為習慣。

潛在利用：攻擊者對收集到的信息分析利用，為後續的其他攻擊行為如網絡釣魚等做鋪墊。

3. 粉塵攻擊目的


粉塵攻擊的主要目的不是直接竊取資金，而是損害用戶隱私，為後續其他的攻擊奠定基礎。

3.1 收集數據為未來攻擊做準備


粉塵攻擊通過收集信息，研究用戶的交易習慣、資金流向、錢包餘額，找出更有價值的攻擊目標，利用可能存在的漏洞進行釣魚攻擊。

3.2 發起針對性攻擊


粉塵攻擊將收集到的數據和潛在暴露的個人社交數據相匹配，可以將匿名的錢包地址和現實中的用戶真實身份相關聯，從而發起有針對性的攻擊，給用戶帶來潛在的風險和資產損失。

3.3 侵犯隱私和名譽


對於企業組織、公眾人物來說，粉塵攻擊可能還會給其帶來聲譽上的危害。如果攻擊者將錢包地址和企業地址信息、個人身份聯繫起來並對其進行敲詐勒索等犯罪，這對其聲譽將造成不小的影響。

4. 如何避免粉塵攻擊


4.1 謹慎不明交易


避免與少量的您自己不認識的加密貨幣進行交互，警惕未經過請求的交易，將這些交易認定為可疑的粉塵攻擊行為。

4.2 使用 HD 錢包


分層確定性（HD）錢包具備自動為每筆交易創建新地址的功能，這使得攻擊者難以追蹤您的錢包活動。通過使用HD錢包，您可以增加交易的隱私性和安全性。

4.3 增強安全措施


啟用雙重驗證（2FA）、定期更新加密貨幣交易軟件、警惕網絡釣魚、不要隨便點擊來路不明鏈接等，增強錢包整體的安全性。

加密資產自誕生起一直面臨著隱私和安全的問題，而粉塵攻擊可以看成是對隱私問題的直接挑戰。對於加密行業來說，有專注於解決隱私問題的團隊在構建對應的區塊鏈想要解決這一問題。對於普通用戶來說，則需要加強自身的警惕性，避免資產損失。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 x402 協議？一文讀懂 HTTP 原生支付標準的 5 大核心優勢

什麼是 x402 協議？一文讀懂 HTTP 原生支付標準的 5 大核心優勢

TL;DR1）x402 協議啟用了 HTTP 規範中沉睡 30 年的 402 狀態碼，實現了互聯網原生支付能力。2）零協議費用和 2 秒結算速度，徹底改變傳統支付系統的高成本和慢速度問題。3）無需註冊帳戶或提供個人資訊，透過區塊鏈錢包直接完成支付和身分驗證。4）完美支持 AI Agent 自主交易，讓機器能夠像人類一樣獨立完成商業活動。5）一行代碼即可集成，開發者可以輕鬆為現有服務添加支付功能。1

掌握這6種選擇「加密貨幣合約交易對」的方法，讓你的合約交易不再迷茫

掌握這6種選擇「加密貨幣合約交易對」的方法，讓你的合約交易不再迷茫

作爲全球領先加密貨幣交易所之一，MEXC致力於爲用戶提供優質的投資選擇。針對合約交易的投資標的，選擇適合的投資對象是新手用戶的首要挑戰。本文旨在爲MEXC用戶提供思路，幫助您選擇合適的合約交易標的。本文摘要a.不同的交易對具有不同的價格波動特性、流動性和風險水平，因此需要根據個人交易目標、市場情況及資金狀況做出合理選擇。b.主流幣的合約交易對往往具備流動性好、交易量大、波動相對較小等特點，適合穩健

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

1. 摘要KYC（Know Your Customer，即「了解你的客戶」）是一項全球金融業標準的合規程序，旨在驗證客戶身分、了解其財務行為，並防止洗錢、詐騙、恐怖主義融資等非法活動。無論是在傳統金融機構，或是在加密貨幣交易所，KYC 認證都是保障平台安全和用戶資產的重要手段。對於參與加密交易、投資或使用金融服務的新用戶來說，了解 KYC 流程的意義和運作方式，是邁向合規交易和資金安全的第一步。2

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

對於許多投資者而言，合約交易是一個充滿機遇但又頗具挑戰的領域。與現貨交易相比，它涉及更多專業的名詞和複雜的機制。當您第一次打開 MEXC 合約交易頁面，面對 K 線圖、盤口和交易區中密密麻麻的術語時，感到困惑是完全正常的。然而，掌握這些名詞的含義，是您從新手成長為熟練交易者的第一步，也是保障您資金安全、有效執行策略的基礎。本文將系統性地為您解讀交易頁面上的每一個核心名詞，助您掃清障礙，自信地開啟合

