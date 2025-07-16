



粉塵攻擊是一種隱蔽而又具有破壞性的網絡攻擊行為，這種攻擊將非常少量的加密貨幣發送到眾多錢包地址，通過對這些錢包地址進行標記，為其後續的其他攻擊行為提供幫助。由於發送的加密貨幣數量非常少，因此這種攻擊往往不會引起被攻擊者的注意。









空氣中非常微小的懸浮固體微粒稱為粉塵，而在加密貨幣中粉塵是一種很形象的描述，用來指非常少量的加密貨幣。我們都知道比特幣的最小單位是聰，位於小數點位後第8位，即 0.00000001 BTC。雖然這一單位非常小，但是它確實是真實存在的。





除了受到粉塵攻擊您會收到這種非常少量的代幣外，粉塵的產生也會出現在您的日常交易中。對於加密貨幣交易用戶來說，經常會出現交易某個代幣最後剩下很小的一部分無法繼續交易，這種剩下的很少的代幣也屬於粉塵。





MEXC 平臺提供了 小額兌換 MX 的功能，您可以將這些由於量少無法進行交易的代幣一鍵兌換成 MX 。









通過對粉塵概念的解釋，我們會發現粉塵不僅出現在外部的惡意攻擊，也會出現在平時的交易行為中。所以需要認識到粉塵本身不存在危害，而粉塵攻擊的危害在於攻擊者通過把粉塵分布到眾多地址後，可以收集相關用戶的交易行為、偏好以及潛在的個人信息等。





了解粉塵攻擊的工作原理，對於保護您個人資產安全、信息安全方面有重要的借鑑意義。粉塵攻擊的工作原理大致上可以分成標記地址、傳播粉塵、鏈接地址、分析行為、潛在利用這五部分。





標記地址：攻擊者通過觀察鏈上的行為和交易，篩選感興趣的活躍錢包地址。





傳播粉塵：攻擊者對標記好的活躍地址發送少量的粉塵。





鏈接地址：攻擊者通過向多個地址發送少量粉塵，嘗試將這些不同的地址和所屬的錢包建立連接。





分析行為：通過鏈接地址，攻擊者可以觀察被攻擊者的交易行為、資金流動情況等，研究並分析被攻擊者的行為習慣。





潛在利用：攻擊者對收集到的信息分析利用，為後續的其他攻擊行為如網絡釣魚等做鋪墊。









粉塵攻擊的主要目的不是直接竊取資金，而是損害用戶隱私，為後續其他的攻擊奠定基礎。









粉塵攻擊通過收集信息，研究用戶的交易習慣、資金流向、錢包餘額，找出更有價值的攻擊目標，利用可能存在的漏洞進行釣魚攻擊。









粉塵攻擊將收集到的數據和潛在暴露的個人社交數據相匹配，可以將匿名的錢包地址和現實中的用戶真實身份相關聯，從而發起有針對性的攻擊，給用戶帶來潛在的風險和資產損失。









對於企業組織、公眾人物來說，粉塵攻擊可能還會給其帶來聲譽上的危害。如果攻擊者將錢包地址和企業地址信息、個人身份聯繫起來並對其進行敲詐勒索等犯罪，這對其聲譽將造成不小的影響。













避免與少量的您自己不認識的加密貨幣進行交互，警惕未經過請求的交易，將這些交易認定為可疑的粉塵攻擊行為。









分層確定性（HD）錢包具備自動為每筆交易創建新地址的功能，這使得攻擊者難以追蹤您的錢包活動。通過使用HD錢包，您可以增加交易的隱私性和安全性。









啟用雙重驗證（2FA）、定期更新加密貨幣交易軟件、警惕網絡釣魚、不要隨便點擊來路不明鏈接等，增強錢包整體的安全性。





加密資產自誕生起一直面臨著隱私和安全的問題，而粉塵攻擊可以看成是對隱私問題的直接挑戰。對於加密行業來說，有專注於解決隱私問題的團隊在構建對應的區塊鏈想要解決這一問題。對於普通用戶來說，則需要加強自身的警惕性，避免資產損失。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。