近期，比特幣價格圍繞 115,000 美元關鍵支撐位持續震盪，整體走勢維持高位整理格局。據 MEXC 數據顯示，截至撰稿時，BTC 交易價格爲 118,384.5 USDT，24 小時漲幅爲 0.77%。 然而，鏈上數據與衍生品市場同步釋放出多重預警信號，顯示當前市場結構已高度壓縮，風險與機會共存於臨界點之上。根據 MEXC 合約數據， 7 月 26 日以後，多頭主導但動能趨緩，空頭槓桿壓力逐步顯近期，比特幣價格圍繞 115,000 美元關鍵支撐位持續震盪，整體走勢維持高位整理格局。據 MEXC 數據顯示，截至撰稿時，BTC 交易價格爲 118,384.5 USDT，24 小時漲幅爲 0.77%。 然而，鏈上數據與衍生品市場同步釋放出多重預警信號，顯示當前市場結構已高度壓縮，風險與機會共存於臨界點之上。根據 MEXC 合約數據， 7 月 26 日以後，多頭主導但動能趨緩，空頭槓桿壓力逐步顯
新手學院/Learn/精選內容/比特幣三重警...一根導火索？

比特幣三重警訊齊發，變盤只差一根導火索？

2025年7月31日MEXC
0m
比特幣
BTC$106,044.45+1.49%
LayerNet
NET$0.00000396+13.14%
MemeCore
M$2.4156+1.35%
RWAX
APP$0.0009089+12.32%

近期，比特幣價格圍繞 115,000 美元關鍵支撐位持續震盪，整體走勢維持高位整理格局。據 MEXC 數據顯示，截至撰稿時，BTC 交易價格爲 118,384.5 USDT，24 小時漲幅爲 0.77%。


然而，鏈上數據與衍生品市場同步釋放出多重預警信號，顯示當前市場結構已高度壓縮，風險與機會共存於臨界點之上。根據 MEXC 合約數據， 7 月 26 日以後，多頭主導但動能趨緩，空頭槓桿壓力逐步顯現，鏈上持續出現獲利兌現與鯨魚資產釋放跡象，疊加季節性資金疲軟與宏觀政策不確定性，市場正步入高度敏感的變盤窗口。多空分水嶺臨近，任何外部催化因素都可能成爲引發趨勢反轉的觸發器。

*BTN-一鍵交易BTC&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

1.衍生品市場信號強化，空頭槓桿主導短期結構


根據 CryptoQuant 分析師 Axel Adler Jr. 的報告，截至 7 月 25 日，比特幣期貨淨未平倉合約（OI）再次跌破 1 億美元，回落至歷史關鍵壓制區間。這一位置曾多次出現在市場劇烈波動前，如 2023 年 10 月與 2024 年 3 月，均伴隨着趨勢級別的變盤。當前空頭槓桿率顯著上升，擠壓多頭操作空間的同時，也爲未來可能的軋空行情積聚動能。若價格上破 116,000 至 118,000 美元區間，空頭止損將被集中觸發，市場有望進入短線放量反彈階段。

來源：CryptoQuant

2.鏈上獲利兌現與季節性結構性風險共振


CryptoQuant 鏈上指標進一步表明 （見下圖），比特幣市場進入高壓釋放期。截至 7 月 24 日，7 日平均淨已實現利潤（Net Realized Profit）達到 19 億美元，創下年內次高，僅次於 3 月高點。此前的幾次高位兌現（包括 2023 年 11 月、2024 年 3 月、2025 年 1 月）都出現在階段性頂部附近。更值得關注的是，此輪兌現行爲中包含大量持幣一年以上的老地址，顯示中長期投資者的信心正在動搖。若後續價格不能繼續上揚而是維持震盪，拋壓將進一步集中釋放，可能促成一輪由內部獲利盤主導的結構性回調。歷史數據顯示，當該指標快速上升並逼近極值區間時，市場通常處於階段性頂部構建過程中。更值得關注的是，本輪獲利兌現包含大量持倉超過一年的長期地址，反映中長期持有者的風險偏好正在下降。


來自 Cointelegraph 的研究指出，市場短期流動性密集分佈於 122,000 至 123,200 美元區間，潛藏超過 20 億美元的空頭強平盤，成爲多頭爭奪的焦點。然而，多個結構性因素對短期突破構成壓制：其一，日均成交量已回落至 86 億美元以下，RSI 自 7 月初高位下滑至 51.7，動能持續減弱；其二，ETF 資金流入從25 億美元驟降至不足 5 億，機構邊際買盤顯著收縮；其三，目前約 95% 的流通 BTC 處於浮盈狀態，市場面臨較大兌現壓力。

現貨BTC ETF淨流量（每週）。來源：Glassnode

此外，季節性因素構成額外擾動。歷史數據顯示，超過 60% 的 8 月交易期錄得負收益，爲比特幣年度表現最弱的月份之一。在成交熱度降溫和鏈上活躍度走弱的背景下，如活躍地址和轉賬量同步下滑，市場潛在回調風險正在積聚。

BTC每月曆史平均回報。來源：Axel Adler Jr.

3.巨鯨拋售，鏈上釋放強壓


據 Coin World 報道，自 7 月 15 日以來，一個由 Galaxy Digital 託管的超大錢包地址開始密集轉出比特幣，這一批資產可追溯至早期礦工所得。截至 7 月 24 日，該地址已將超過 68,000 枚 BTC 分批轉入多個交易所與疑似 OTC 地址。而根據 Crypto Briefing 7 月 29 日最新報道， Galaxy Digital 將 3,782 枚比特幣（價值約 4.47 億美元）轉移至交易所，引發市場對潛在拋售壓力的猜測。儘管 Galaxy 的處理方式較爲溫和，採取了逐步釋放的策略，有效緩解了短期踩踏風險，但該策略可能延長市場壓制期，推遲整體轉強的時機。

4.關鍵區間與政策催化點：方向選擇臨界在即


當前市場正處於典型的“三重臨界”高壓結構中：期貨空頭槓桿堆積至極值、鏈上浮盈籌碼加速兌現、巨鯨拋壓跡象初現但尚未釋放。在這一脆弱平衡中，任何單一變量的劇烈波動都可能打破結構，引發方向性行情。

從技術面來看，市場正徘徊於關鍵支撐與阻力帶之間，進入多空雙方強壓博弈的臨界區間。下方支撐位於 112,000 至 114,500 美元區間，一旦有效跌破，可能引發結構性回調確認；而上方阻力依次集中在 118,000、120,000 與 122,000 美元區域，若價格突破上述阻力密集帶並觸及 123,000 美元高位區域，則可能觸發流動性掃盤與空頭止損，進一步打開上行空間。然而，若上漲未能持續並在高位確認“雙頂”形態，趨勢反轉的速度與幅度亦不可小覷。

儘管短期內市場結構偏弱，但政策與宏觀層面的潛在利好或將成爲打破盤整的關鍵變量。市場普遍預期，美國白宮將在近期發佈針對比特幣的監管或政策框架，其中可能包括 “比特幣儲備框架（Bitcoin Reserve Framework）” 或 “delta 中性累積策略”，如得以落地，將對 ETF 資金流與機構配資配置構成實質利好。此外，本週美聯儲 FOMC 會議亦是潛在催化點。若會議聲明偏鴿，特別是主席 Jerome Powell 暗示 9 月降息的可能性，有望推動風險資產估值重估，併成爲比特幣衝擊新高的宏觀觸發器。

*BTN-一鍵交易BTC&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

5.結語：風險偏好應降溫，策略以靜制動


在當前尚未形成明確趨勢的背景下，追漲殺跌風險極高。對於投資者而言，合理控制槓桿、規避高頻交易、等待方向確認纔是更穩健的策略。比起強行押注多空，不如將注意力放在鏈上資金流動、主力持倉變動以及價格關鍵區間的突破與失守上。市場尚處於震盪收斂階段，情緒高度敏感，一旦突破臨界點，行情將加速演化。此時，倉位控制與靈活應變的重要性遠超方向選擇本身。

爲有效控制風險，投資者可充分利用 MEXC 平臺提供的止盈止損功能。通過合理設定止盈價格，鎖定已有盈利，避免行情回調導致收益流失；同時，科學設置止損點，有助於及時止損，防止虧損進一步擴大。MEXC 支持靈活的止盈止損策略，用戶可根據自身風險偏好及市場狀況自由調整觸發價和執行價，確保在震盪行情或趨勢反轉時，有效保護資金安全。掌握並善用這些工具，是實現穩健投資、提升交易效率的關鍵。

當前的比特幣市場，既非牛市高峯，也非熊市谷底，而是處於一種臨界前的高壓震盪階段。所有變量都已逼近極值，而市場只需一根火柴，便可能引發極端行情。保持冷靜、關注信號、控制風險，或許是穿越這一波動窗口的最好方式。

閱讀推薦：


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金