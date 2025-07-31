比特幣三重警訊齊發，變盤只差一根導火索？

近期， 比特幣 價格圍繞 115,000 美元關鍵支撐位持續震盪，整體走勢維持高位整理格局。據 MEXC 數據顯示，截至撰稿時，BTC 交易價格爲 118,384.5 USDT，24 小時漲幅爲 0.77%。





















根據 CryptoQuant 分析師 Axel Adler Jr. 的報告 ，截至 7 月 25 日，比特幣期貨淨未平倉合約（OI）再次跌破 1 億美元，回落至歷史關鍵壓制區間。這一位置曾多次出現在市場劇烈波動前，如 2023 年 10 月與 2024 年 3 月，均伴隨着趨勢級別的變盤。當前空頭槓桿率顯著上升，擠壓多頭操作空間的同時，也爲未來可能的軋空行情積聚動能。若價格上破 116,000 至 118,000 美元區間，空頭止損將被集中觸發，市場有望進入短線放量反彈階段。





來源：CryptoQuant









CryptoQuant 鏈上指標進一步表明 （見下圖）， 比特幣市場 進入高壓釋放期。截至 7 月 24 日，7 日平均淨已實現利潤（Net Realized Profit）達到 19 億美元，創下年內次高，僅次於 3 月高點。此前的幾次高位兌現（包括 2023 年 11 月、2024 年 3 月、2025 年 1 月）都出現在階段性頂部附近。更值得關注的是，此輪兌現行爲中包含大量持幣一年以上的老地址，顯示中長期投資者的信心正在動搖。若後續價格不能繼續上揚而是維持震盪，拋壓將進一步集中釋放，可能促成一輪由內部獲利盤主導的結構性回調。歷史數據顯示，當該指標快速上升並逼近極值區間時，市場通常處於階段性頂部構建過程中。更值得關注的是，本輪獲利兌現包含大量持倉超過一年的長期地址，反映中長期持有者的風險偏好正在下降。









來自 Cointelegraph 的研究指出 ，市場短期流動性密集分佈於 122,000 至 123,200 美元區間，潛藏超過 20 億美元的空頭強平盤，成爲多頭爭奪的焦點。然而，多個結構性因素對短期突破構成壓制：其一，日均成交量已回落至 86 億美元以下，RSI 自 7 月初高位下滑至 51.7，動能持續減弱；其二， ETF 資金流入從25 億美元驟降至不足 5 億，機構邊際買盤顯著收縮；其三，目前約 95% 的流通 BTC 處於浮盈狀態，市場面臨較大兌現壓力。





現貨BTC ETF淨流量（每週）。來源：Glassnode





此外，季節性因素構成額外擾動。歷史數據顯示，超過 60% 的 8 月交易期錄得負收益，爲比特幣年度表現最弱的月份之一。在成交熱度降溫和鏈上活躍度走弱的背景下，如活躍地址和轉賬量同步下滑，市場潛在回調風險正在積聚。





BTC每月曆史平均回報。來源：Axel Adler Jr.

















當前市場正處於典型的“三重臨界”高壓結構中：期貨空頭槓桿堆積至極值、鏈上浮盈籌碼加速兌現、巨鯨拋壓跡象初現但尚未釋放。在這一脆弱平衡中，任何單一變量的劇烈波動都可能打破結構，引發方向性行情。





從技術面來看，市場正徘徊於關鍵支撐與阻力帶之間，進入多空雙方強壓博弈的臨界區間。下方支撐位於 112,000 至 114,500 美元區間，一旦有效跌破，可能引發結構性回調確認；而上方阻力依次集中在 118,000、120,000 與 122,000 美元區域，若價格突破上述阻力密集帶並觸及 123,000 美元高位區域，則可能觸發流動性掃盤與空頭止損，進一步打開上行空間。然而，若上漲未能持續並在高位確認“雙頂”形態，趨勢反轉的速度與幅度亦不可小覷。





儘管短期內市場結構偏弱，但政策與宏觀層面的潛在利好或將成爲打破盤整的關鍵變量。市場普遍預期，美國白宮將在近期發佈 針對比特幣的監管或政策框架 ，其中可能包括 “比特幣儲備框架（Bitcoin Reserve Framework）” 或 “delta 中性累積策略”，如得以落地，將對 ETF 資金流與機構配資配置構成實質利好。此外，本週美聯儲 FOMC 會議亦是潛在催化點。若會議聲明偏鴿，特別是主席 Jerome Powell 暗示 9 月降息的可能性，有望推動風險資產估值重估，併成爲比特幣衝擊新高的宏觀觸發器。

















爲有效控制風險，投資者可充分利用 MEXC 平臺提供的 止盈止損 功能。通過合理設定止盈價格，鎖定已有盈利，避免行情回調導致收益流失；同時，科學設置止損點，有助於及時止損，防止虧損進一步擴大。MEXC 支持靈活的止盈止損策略，用戶可根據自身風險偏好及市場狀況自由調整觸發價和執行價，確保在震盪行情或趨勢反轉時，有效保護資金安全。掌握並善用這些工具，是實現穩健投資、提升交易效率的關鍵。





當前的比特幣市場，既非牛市高峯，也非熊市谷底，而是處於一種臨界前的高壓震盪階段。所有變量都已逼近極值，而市場只需一根火柴，便可能引發極端行情。保持冷靜、關注信號、控制風險，或許是穿越這一波動窗口的最好方式。





