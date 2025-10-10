在 MEXC 進行合約交易時，您可能會注意到一個常被忽略但卻至關重要的設置——「持倉模式」。這個設置決定了您在同一個合約下，是否可以同時持有多頭和空頭倉位。MEXC 為交易者提供了兩種模式選擇：單向持倉模式和雙向持倉模式。理解這兩種模式的根本區別，並根據您的交易策略選擇合適的模式，是進行有效風險管理和執行復雜交易策略的基礎。 1. 什麼是單向持倉和雙向持倉？ 在加密貨幣交易中，單向持倉是指一個合在 MEXC 進行合約交易時，您可能會注意到一個常被忽略但卻至關重要的設置——「持倉模式」。這個設置決定了您在同一個合約下，是否可以同時持有多頭和空頭倉位。MEXC 為交易者提供了兩種模式選擇：單向持倉模式和雙向持倉模式。理解這兩種模式的根本區別，並根據您的交易策略選擇合適的模式，是進行有效風險管理和執行復雜交易策略的基礎。 1. 什麼是單向持倉和雙向持倉？ 在加密貨幣交易中，單向持倉是指一個合
新手學院/新手指南/合約/什麼是合約交易...雙向持倉」？

什麼是合約交易中的「單向持倉」和「雙向持倉」？

2025年10月10日MEXC
0m
#初階#合約#新手入門
比特幣
BTC$105,843.9+2.15%
RWAX
APP$0.000915+12.67%


MEXC 進行合約交易時，您可能會注意到一個常被忽略但卻至關重要的設置——「持倉模式」。這個設置決定了您在同一個合約下，是否可以同時持有多頭和空頭倉位。MEXC 為交易者提供了兩種模式選擇：單向持倉模式和雙向持倉模式。理解這兩種模式的根本區別，並根據您的交易策略選擇合適的模式，是進行有效風險管理和執行復雜交易策略的基礎。

*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

1. 什麼是單向持倉和雙向持倉？


在加密貨幣交易中，單向持倉是指一個合約幣對下只允許持有一個方向的倉位，不可以同時持有多空兩個方向的倉位。例如，如果用戶在 BTCUSDT 永續合約中已經開了 5 張多單，此時再想開空單，則系統會將空單與現有的多單進行對衝（相互抵消），而不是額外建立一個新的空倉。

雙向持倉允許同時持有一個合約幣對多空兩個方向的倉位，允許用戶在市場上同時進行看漲和看跌交易。例如，用戶在 BTCUSDT 永續合約中開了 5 張多單，同時還可以再開 3 張空單，系統會分別記錄這兩種倉位，盈虧獨立計算。

2. MEXC 合約交易中單向持倉模式的特點


2.1 只能持有一個方向的倉位


交易用戶只能選擇一個方向進行交易，如果開相反方向的倉位訂單，系統會自動平掉當前倉位訂單。

2.2 簡化交易策略


單向持倉意味著交易用戶專注於特定的市場走勢，要麼看漲要麼看跌。交易用戶只需要關注一個方向的市場動向，不需要同時考慮兩個相反方向的頭寸。這樣可以減少決策的複雜性，更加清晰地制定交易策略。

2.3 適合快速進場


由於單向持倉的特性，交易用戶可以更快速地進出市場，不需要等待平掉相反方向的頭寸，從而加快了交易的執行速度。

2.4 風險與收益聚焦


交易用戶能夠專注於一個方向的風險和收益，更好地管理和控制與特定方向相關的風險，並更有效地制定止損和盈利目標。需要注意的是，如果市場走勢發生反轉，持有單向頭寸的交易用戶可能會錯過利潤機會或承受更大的損失。另外單向持倉也可能導致交易用戶無法充分利用市場的波動性，因為他們只能從一個方向上獲得利潤。

2.5 合約交易中單向持倉模式操作邏輯


  • 如果您已經持有多單，此時若下達一筆空單，該空單將會優先抵銷您已有的多單。
  • 如果空單數量小於多單，則您的多單倉位會減少。
  • 如果空單數量等於多單，則您的倉位將被完全平倉。
  • 如果空單數量大於多單，則您的多單被平掉後，還會建立一個新的、數量為差額的空頭倉位。

3.如何看懂合約交易中單向持倉？


  • 場景一（減倉）：您持有 10 BTC 的多頭倉位。隨後您賣出（開空）5 BTC，最終結果是您還剩下 5 BTC 的多頭倉位。
  • 場景二（反轉）：您持有 10 BTC 的多頭倉位。隨後您賣出（開空）15 BTC，最終結果是您的 10 BTC 多單被完全平倉，並且系統為您新開了一個5 BTC 的空頭倉位。

4.單向持倉模式的優缺點與適用人羣


  • 優點：邏輯清晰，操作簡單，倉位管理直觀，不容易發生操作失誤。非常適合對市場有明確單邊看法的交易者。
  • 缺點：缺乏靈活性，無法執行需要多空倉位並存的對衝策略。
  • 適用人羣：合約新手、趨勢交易者、以及習慣於簡潔倉位管理的投資者。

*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

5. MEXC 合約交易中雙向持倉模式的特點


5.1 可以同時持有兩個方向倉位


交易用戶可以同時持有多頭和空頭的合約頭寸。

5.2 交易策略靈活


交易用戶根據行情狀況和策略需要進行靈活的交易，選擇平衡多頭和空頭頭寸的比例，或者根據市場趨勢調整頭寸的大小。

5.3 對衝風險


透過同時持有多頭和空頭頭寸，交易用戶可以對衝風險。當市場走勢不確定或波動性較大時，持有對衝頭寸可以降低整體風險，減少損失的潛在影響。需要注意的是，雙向持倉並不一定適合所有的交易用戶和市場情況。它需要更高的技術分析和風險管理能力，以及對市場的深入理解。交易用戶在選擇雙向持倉策略時應慎重考慮，確保自身具備足夠的知識和經驗來應對複雜多變的市場情況。

6.如何看懂合約交易中雙向持倉模式？


您持有 10 BTC 的多頭倉位。在雙向持倉模式下，您又賣出（開空）5 BTC，最終結果是您同時持有一個 10 BTC 的多頭倉位和一個 5 BTC 的空頭倉位。

7.雙向持倉模式的優缺點與適用人羣


  • 優點：極高的策略靈活性，是實現套期保值、鎖定利潤等高級策略的必備工具。
  • 缺點：倉位管理相對複雜，需要交易者對兩個獨立倉位的保證金和風險有清晰的把控。
  • 適用人羣：經驗豐富的專業交易者、套利者、以及需要對長期倉位進行風險管理的投資者。

8.如何設置單向持倉或雙向持倉


我們以 USDT 本位永續合約為例進行操作演示，幣本位永續合約操作方式一致。

8.1網頁


打開 MEXC 官網並登入帳號，選擇頂部導航欄【合約交易】中的【USDT本位合約】進入交易頁面。點擊交易頁面右上角的設置按鈕。


在偏好設置頁面中，點擊【倉位模式】。您可以在【雙向持倉】和【單向持倉】進行選擇和切換，選擇後點擊【確定】完成設置。


4.2應用


1）打開 MEXC App 並登入帳號，點擊首頁下方的【合約】按鈕。

2）點擊右上角【…】。

3）選擇【偏好設置】。

4）點擊【倉位模式】。

5）您可以在【雙向持倉】和【單向持倉】進行選擇，切換後即可完成設置。


需要注意的是，如果您目前正在掛單或者已經持倉，不允許修改倉位模式，您需要請先撤單或平倉，隨後進行倉位模式修改。

*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

9.結論


單向持倉與雙向持倉並無絕對的優劣之分，它們是為滿足不同交易策略和風險偏好而設計的工具。對於新手而言，從默認的單向持倉模式開始，專注於判斷市場方向，是穩妥的起步。而對於希望執行更精細化操作的資深交易者，雙向持倉模式則打開了通往高級交易策略的大門。瞭解您的交易風格，選擇最適合您的持倉模式，將讓您在 MEXC 的合約交易之旅中更加得心應手。

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 費率活動。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現「省更多、交易更多、賺更多」的目標。在 MEXC 平台上，您不僅可以藉助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啓財富增值之旅。

推薦閱讀：


為什麼選擇MEXC合約交易？深入瞭解 MEXC 合約交易的優勢與特色，助您在合約領域搶佔先機。
合約交易操作指南（App端）詳細瞭解 App 端合約交易的操作流程，讓您輕鬆上手，玩轉合約交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

跟單交易員教程

跟單交易員教程

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。1. 如何成為跟單交易員打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。按照頁面

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金