什麼是合約交易中的「單向持倉」和「雙向持倉」？

















在加密貨幣交易中，單向持倉是指一個合約幣對下只允許持有一個方向的倉位，不可以同時持有多空兩個方向的倉位。例如，如果用戶在 BTCUSDT 永續合約中已經開了 5 張多單，此時再想開空單，則系統會將空單與現有的多單進行對衝（相互抵消），而不是額外建立一個新的空倉。





雙向持倉允許同時持有一個合約幣對多空兩個方向的倉位，允許用戶在市場上同時進行看漲和看跌交易。例如，用戶在 BTCUSDT 永續合約中開了 5 張多單，同時還可以再開 3 張空單，系統會分別記錄這兩種倉位，盈虧獨立計算。













交易用戶只能選擇一個方向進行交易，如果開相反方向的倉位訂單，系統會自動平掉當前倉位訂單。









單向持倉意味著交易用戶專注於特定的市場走勢，要麼看漲要麼看跌。交易用戶只需要關注一個方向的市場動向，不需要同時考慮兩個相反方向的頭寸。這樣可以減少決策的複雜性，更加清晰地制定交易策略。









由於單向持倉的特性，交易用戶可以更快速地進出市場，不需要等待平掉相反方向的頭寸，從而加快了交易的執行速度。





交易用戶能夠專注於一個方向的風險和收益，更好地管理和控制與特定方向相關的風險，並更有效地制定止損和盈利目標。需要注意的是，如果市場走勢發生反轉，持有單向頭寸的交易用戶可能會錯過利潤機會或承受更大的損失。另外單向持倉也可能導致交易用戶無法充分利用市場的波動性，因為他們只能從一個方向上獲得利潤。









如果您已經持有多單，此時若下達一筆空單，該空單將會優先抵銷您已有的多單。

如果空單數量小於多單，則您的多單倉位會減少。

如果空單數量等於多單，則您的倉位將被完全平倉。

如果空單數量大於多單，則您的多單被平掉後，還會建立一個新的、數量為差額的空頭倉位。









場景一（減倉） ：您持有 10 BTC 的多頭倉位。隨後您賣出（開空）5 BTC，最終結果是您還剩下 5 BTC 的多頭倉位。

場景二（反轉）：您持有 10 BTC 的多頭倉位。隨後您賣出（開空）15 BTC，最終結果是您的 10 BTC 多單被完全平倉，並且系統為您新開了一個5 BTC 的空頭倉位。









優點 ：邏輯清晰，操作簡單，倉位管理直觀，不容易發生操作失誤。非常適合對市場有明確單邊看法的交易者。

缺點 ：缺乏靈活性，無法執行需要多空倉位並存的對衝策略。

適用人羣：合約新手、趨勢交易者、以及習慣於簡潔倉位管理的投資者。

















交易用戶可以同時持有多頭和空頭的合約頭寸。









交易用戶根據行情狀況和策略需要進行靈活的交易，選擇平衡多頭和空頭頭寸的比例，或者根據市場趨勢調整頭寸的大小。









透過同時持有多頭和空頭頭寸，交易用戶可以對衝風險。當市場走勢不確定或波動性較大時，持有對衝頭寸可以降低整體風險，減少損失的潛在影響。需要注意的是，雙向持倉並不一定適合所有的交易用戶和市場情況。它需要更高的技術分析和風險管理能力，以及對市場的深入理解。交易用戶在選擇雙向持倉策略時應慎重考慮，確保自身具備足夠的知識和經驗來應對複雜多變的市場情況。









您持有 10 BTC 的多頭倉位。在雙向持倉模式下，您又賣出（開空）5 BTC，最終結果是您同時持有一個 10 BTC 的多頭倉位和一個 5 BTC 的空頭倉位。









優點 ：極高的策略靈活性，是實現套期保值、鎖定利潤等高級策略的必備工具。

缺點 ：倉位管理相對複雜，需要交易者對兩個獨立倉位的保證金和風險有清晰的把控。

適用人羣：經驗豐富的專業交易者、套利者、以及需要對長期倉位進行風險管理的投資者。









我們以 USDT 本位永續合約為例進行操作演示，幣本位永續合約操作方式一致。









打開 MEXC 官網並登入帳號，選擇頂部導航欄【合約交易】中的【USDT本位合約】進入交易頁面。點擊交易頁面右上角的設置按鈕。









在偏好設置頁面中，點擊【倉位模式】。您可以在【雙向持倉】和【單向持倉】進行選擇和切換，選擇後點擊【確定】完成設置。













1）打開 MEXC App 並登入帳號，點擊首頁下方的【合約】按鈕。





2）點擊右上角【…】。





3）選擇【偏好設置】。





4）點擊【倉位模式】。





5）您可以在【雙向持倉】和【單向持倉】進行選擇，切換後即可完成設置。









需要注意的是，如果您目前正在掛單或者已經持倉，不允許修改倉位模式，您需要請先撤單或平倉，隨後進行倉位模式修改。













單向持倉與雙向持倉並無絕對的優劣之分，它們是為滿足不同交易策略和風險偏好而設計的工具。對於新手而言，從默認的單向持倉模式開始，專注於判斷市場方向，是穩妥的起步。而對於希望執行更精細化操作的資深交易者，雙向持倉模式則打開了通往高級交易策略的大門。瞭解您的交易風格，選擇最適合您的持倉模式，將讓您在 MEXC 的合約交易之旅中更加得心應手。

















免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



